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четверг, 27 января 2022 19:00

Спецтема: Враг возле украинской границы

Силам терробороны разрешили стрелковое оружие

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Силам терробороны разрешили стрелковое оружие
Речь идет о повышении эффективности движения сопротивления. Фото: АрміяInform

Добровольческим формированием территориальных громад разрешили использовать, кроме охотничьего, табельное стрелковое оружие.

Решение в четверг приняла Верховная Рада.

Народные депутаты внесли изменения в законодательство про национальное сопротивление.

"Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом министров", - говорится в тексте.

Также закон уточняет полномочия органов военного управления Вооруженных сил Украины, в частности, командования Сил специальных операций, которое является организатором движения сопротивления, вопросы денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу в период особого периода.

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"Обеспечение таким вооружением будет осуществляться по решению главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Теперь учим добровольцев стрелять из Javelin, NLAW и Stinger, когда получим их", - пишет народный депутат от "Голос", секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Силы ТрО – отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек.

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан.

В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.

20 января правительство утвердило порядок применения отрядами терробороны охотничьего оружия.

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