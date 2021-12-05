Санкции США и ЕС ударят по экономике России - Арестович

Арестович рассказал об особенностях антироссийских санкций. Фото: УНН

Санкции США в отношении России более мощные, чем европейские. Суммарно они сильно бьют по экономике Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала Дом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Они подготовили этот пакет санкций перед тем, как все произошло. Ведь когда была крымская история, донбасская история 2014 года, то пока сформировали и наложили санкции, прошло определенное время. Сейчас они подготовлены заранее. Они являются пакетом сдерживания. То есть Кремлю говорят: ребята, попытаетесь пойти дальше — будут более жестокие санкции. И последствия будут тяжелыми. Об этом предупредили все, даже такие умеренные партнеры, как Франция и Германия, что российская агрессия будет дорого стоить", — сказал Арестович.

Он объяснил основные отличия санкций США и Евросоюза.

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"Американские санкции могут позволить заблокировать финансовые счета и транзакции во всем мире. И правосудие Соединенных Штатов работает так, что они готовы преследовать по всему миру людей, организации, которые нарушают эти санкции. Соответственно, фирмы, которые будут сотрудничать с Российской Федерацией (включая европейские, японские, китайские — какие угодно), сразу сами подпадают под санкции. И это, конечно, будет мощнее", — пояснил Арестович.

Он отметил, что Европа является самым крупным торговым партнером Российской Федерации, одним из крупнейших. "И их санкции, особенно секторальные, тоже имеют очень большое значение", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Белый дом консультируется по поводу введения санкций против России за агрессию против Украины с Конгрессом США и европейскими союзниками. 1 декабря Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных у украинских границ.