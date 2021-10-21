Шаги на грани закона поднимают рейтинг Зеленского - социолог

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За два с половиной года президентства Владимир Зеленский существенно изменился. Об этом в интервью Gazeta.ua говорит Евгений Головаха, завотделом социально-политических процессов Института социологии Национальной академии наук.

"Понемногу приобретает черты, которые отличают руководителя небольшой фирмы, как "Квартал 95 ", от руководителя крупной организации - государства. Чувствует ответственность не только за узкий круг единомышленников, но и за страну. Сейчас больше похож на традиционный образ президента, чем два года назад. Именно из-за непохожесть на предшественников его и выбрали. Теперь меняется. В чем то идет дальше. Например, в том, как решает и действует между законным обоснованием и необходимостью. Это началось с закрытия каналов кума Путина Медведчука, с его привлечением к суду. Именно эти шаги на грани закона подняли рейтинг", - отметил он.

По его словам, рейтинг Зеленского за время президентства падал не так быстро, как у предшественников.

"Это продолжалось до начала этого года, - говорит Головаха. - А когда пошел на жесткие шаги, рейтинг начал расти. Зеленский взялся за Медведчука, на что не решился Порошенко".

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Социолог считает, что риторика Зеленского на международной арене стала более наступательной.

"Тем самым он привлек внимание Запада к Украине. В политике застенчивость - плохая черта. Об интересах страны нужно говорить громко. А потом дипломаты должны это решать под своей дипломатическим одеялом. Кто так делает, имеет выгоду. С ним считаются. Зеленский это понял. Предшественники вели себя скромно с Западом. Если их не трогают, им хорошо. Зеленский начал высказывать претензии. Потому что мы стоим на передовой обороны западного мира. А могли остаться в Евразии и передовой была бы Польша. Надо напоминать об этом ", - подчеркнул он.