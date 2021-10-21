Шаги на грани закона поднимают рейтинг Зеленского - социолог

 
Ексклюзивы
1/5
"Сколько будут люди терпеть это унижение?": вчера впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько будут люди терпеть это унижение?": вчера впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 1764
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 657
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3079
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 837
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 468
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3870
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 864
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1179
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Фото
Все фото
3
8
3
6
3
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
&quot;Это любовь&quot; - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
"Это любовь" - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Видео
Все видео
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1179
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 792
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5283
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 261
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 07:05

Шаги на грани закона поднимают рейтинг Зеленского - социолог

  Комментировать
Шаги на грани закона поднимают рейтинг Зеленского - социолог
Фото: Сергей Старостенко

За два с половиной года президентства Владимир Зеленский существенно изменился. Об этом в интервью Gazeta.ua говорит Евгений Головаха, завотделом социально-политических процессов Института социологии Национальной академии наук.

"Понемногу приобретает черты, которые отличают руководителя небольшой фирмы, как "Квартал 95 ", от руководителя крупной организации - государства. Чувствует ответственность не только за узкий круг единомышленников, но и за страну. Сейчас больше похож на традиционный образ президента, чем два года назад. Именно из-за непохожесть на предшественников его и выбрали. Теперь меняется. В чем то идет дальше. Например, в том, как решает и действует между законным обоснованием и необходимостью. Это началось с закрытия каналов кума Путина Медведчука, с его привлечением к суду. Именно эти шаги на грани закона подняли рейтинг", - отметил он.

По его словам, рейтинг Зеленского за время президентства падал не так быстро, как у предшественников.

"Это продолжалось до начала этого года, - говорит Головаха. - А когда пошел на жесткие шаги, рейтинг начал расти. Зеленский взялся за Медведчука, на что не решился Порошенко".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха

Социолог считает, что риторика Зеленского на международной арене стала более наступательной.

"Тем самым он привлек внимание Запада к Украине. В политике застенчивость - плохая черта. Об интересах страны нужно говорить громко. А потом дипломаты должны это решать под своей дипломатическим одеялом. Кто так делает, имеет выгоду. С ним считаются. Зеленский это понял. Предшественники вели себя скромно с Западом. Если их не трогают, им хорошо. Зеленский начал высказывать претензии. Потому что мы стоим на передовой обороны западного мира. А могли остаться в Евразии и передовой была бы Польша. Надо напоминать об этом ", - подчеркнул он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил" - Разумков
"Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил" - Разумков Просмотров: 1305
Разумков поделился планами после возможного увольнения
Разумков поделился планами после возможного увольнения Просмотров: 585
"Подписные листы под наблюдением правоохранителей путешествовать номерами Rixos" - сети об отставке Разумкова
"Подписные листы под наблюдением правоохранителей путешествовать номерами Rixos" - сети об отставке Разумкова Просмотров: 360
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки 1 Просмотров: 1260
Сейчас вы читаете новость «Шаги на грани закона поднимают рейтинг Зеленского - социолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 11529
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6489
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 5940
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 8 Просмотров: 5103
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 4410
Политика
Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля
Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Просмотров: 36
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
 Просмотров: 990
"Слуги" собираются на съезд, Корниенко будет дальше руководить партией
"Слуги" собираются на съезд, Корниенко будет дальше руководить партией Просмотров: 153
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
3
 Просмотров: 630
Ближайших изменений, кроме отставки Абрамовского, в правительстве не будет - спикер
Ближайших изменений, кроме отставки Абрамовского, в правительстве не будет - спикер Просмотров: 54
Больше всего комментируют
8
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
4
Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
1
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
Голосов: 8684
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть