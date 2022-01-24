Россия обвинила Запад в использовании Украины для влияния на себя

Российский МИД в очередной раз заявил об отсутствии доказательств своей агрессии. Фото: facebook.com/MIDRussia

Западные государства используют Украину как инструмент влияния на Россию и проведение там своих интересов - заявили в МИД России.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой газете "Известия".

Захарова заявила об отсутствии фактов, доказывающих агрессию России или нарушение ею международного права.

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"Украина воспринимается Западом как инструмент влияния, проведение своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-либо процессы", - сказала Захарова.

Кроме этого, она напомнила, что сейчас Россия ждет от западных партнеров письменного ответа на российские предложения по так называемым гарантиям безопасности.

"Мы передали письменные предложения нашим западным партнерам, прежде всего США. Сейчас мы хотим только одного – чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили", - подчеркнула Захарова.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США заявил, что Энтони Блинкен пообещал предоставить письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля. Об этом он сказал на пресс-конференции 21 января. США попросили Россию не публиковать текст ответа на требования "гарантий безопасности" из-за того, что России может не понравиться ответ и она опубликует текст. Лавров призвал США опубликовать текст документа. В декабре прошлого года РФ публиковала предложения в НАТО по так называемым гарантиям безопасности, чтобы Альянс отказался от вступления Украины.