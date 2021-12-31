Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности

Лавров ошеломил заявлениями о Донбассе. Фото: news.ua

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал защищать россиян на востоке Украины и дать "адекватный ответ" на "возможные военные провокации Киева против Донбасса".

Лавров утверждает, что в Украине якобы идет гражданская война и она "далека от завершения". Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

"Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия будет принимать все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 РБ ООН", – заявил он.

По словам Лаврова, Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские стремления украинской власти, а та "естественно воспринимает такую ​​поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции".

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"На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", – сказал российский министр.

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Переговоры назначены на 10-13 января.