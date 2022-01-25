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вторник, 25 января 2022 11:10

Россия не решится признавать ЛДНР - Резников

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Россия не решится признавать ЛДНР - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что нет оснований полагать, что завтра будет вторжение России. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Россия не отважится признавать ЛДНР.

Это будет означать выход Москвы из Минских соглашений. Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в кулуарах Верховной Рады 25 января, передает Gazeta.ua.

Резников также заявил, что нет оснований полагать, что завтра будет вторжение России. Но такая угроза есть, сказал министр во время выступления.

Министр акцентировал внимание, что вторжение РФ произошло еще в 2014 году, а ежедневное внимание западных СМИ к действиям России началось только в октябре 2021го. И в этом много положительных моментов.

"Наконец-то на каждой площадке говорим о том, на что мир должен давно отреагировать - санкциями, остановкой строительства "Северного потока-2". Мир должен нам дать возможность развивать Вооруженные силы и защищаться. Наконец новоизбранное правительство Германии должно прекратить блокировать нам возможность приобретения оружия для нашей защиты. Наконец-то партнеры увеличили количество военной помощи. И сегодня мы встречаем третий самолет от правительства Соединенных Штатов", - сказал Резников.

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали.

"Основания считать, что завтра будет вторжение - не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят и не будут развиваться, угроза есть", - заявил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания СНБО назвал физически невозможным вторжение России в Украину. По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований для полномасштабного российского наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что все под контролем, и нет причин для паники.

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Дата
25
января

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