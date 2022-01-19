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среда, 19 января 2022 18:56

Путина просят признать ЛДНР

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В Госдуме просят президента РФ Владимира Путина признать террористические ЛДНР.

Соответствующий проект обращения к Путину внесли в Госдуму депутаты-коммунисты. Авторы назвали этот шаг "обоснованным и морально оправданным", сообщает "РИА Новости".

"За прошедшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", - говорится в сообщении.

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По словам авторов, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида в отношении жителей республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и начнет процесс международного признания обоих государств.

Кроме того, депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений.

Автор: "РИА Новости"
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Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе.

Они "под чужим флагом" должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.

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Дата
19
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