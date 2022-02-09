"Россия хочет федерализации Украины" - украинцев зовут на Марш единства

В субботу, 12 февраля, в Киеве состоится Марш единства.

Мероприятие анонсировали "Рух опору капітуляції".

"Над Украиной нависла экзистенциальная угроза: Россия собрала огромную армию на наших границах и требует сдачи украинского суверенитета.

В это тревожное время украинцы должны бросить противоречия, объединиться и выступить вместе против российской угрозы.

Сейчас не важно, какую политическую силу каждый поддерживает, к каким организациям или экономическим убеждениям относит себя. Сейчас важно, чтобы мы все вместе выступили в защиту Украины", - сказано.

Марш начнется в 14:00 в парке Шевченко.

Автор: Facebook.com/rok.org.ua

Рух напоминает, что 10 февраля состоятся очередные переговоры по Нормандскому формату.

"Россия хочет признания Украиной своих марионеток и федерализации Украины через автономию ОРДЛО. Этого не допустят украинские граждане, потому что украинцы – едины, а Украина – соборная и единая!", - сказано.

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"Приходи на марш, чтобы продемонстрировать, что украинцы – едины и не сдадут ни лоскута нашей земли российским оккупантам, если они отважатся на новое вторжение.

Каждый метр нашей земли будет щедро полит российской кровью", - сообщают.

8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Заявил, что нужно выполнять Минские договоренности. Днем раньше Макрон встретился в Москве с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Потом на пресс-конференции Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода". В прошлом году Кабинет министров подал законопроект, что на оккупированных территориях не может быть никаких выборов. Издание ZN.UA сообщило, что "представители" ОРДЛО утверждают, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Париже обязался рассмотреть их предложения.