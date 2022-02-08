Только Минские договоренности принесут мир - Макрон

Макрон заявил, что хочет вернуть безопасность в Европу. Фото: Reuters

Президент Франции Эманюэль Макрон акцентировал на необходимости выполнять Минские договоренности.

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт Gazeta.ua.

"Мы остаемся в таком миропорядке, который был после Второй мировой войны. Он продолжался до недавнего времени. Теперь нам нужно вернуться, внести определенные объяснения, чтобы снизить эскалацию. И нам нужно, сказал это и Путину, и Зеленскому, чтобы чисто на базе Минских соглашений и с соблюдением всех процедур, чтобы после обсуждения этих вопросов на ТКГ, возможно, мы сможем вернуться к тем документам, которые были подписаны в 2015 году, которые смогут способствовать восстановлению взаимного доверия, вернуть спокойствие и способствовать деэскалации", - сказал Макрон.

Он назвал Минские соглашения единственной возможностью, которая даст устойчивый мир

"Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на европейском континенте. В контексте вызовов в сфере безопасности нам нужно вернуться в определенные системы гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок", - сказал он.

Макрон добавил, что Франция и Германия останутся посредниками в урегулировании ситуации.

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Зеленский сказал, что разделяет видение Макрона на безопасность Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Глава государства встретил французского коллегу во вторник, 8 февраля, в Мариинском дворце.