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Переговоры между Макроном и Путиным продолжались более пяти часов: о чем договорились

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Переговоры между Макроном и Путиным продолжались более пяти часов: о чем договорились
Макрон и Путин завершили переговоры. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Обсудили ситуацию вокруг границ Украины, а также безопасность в Европе, сообщает сайт Кремля.

Встреча президентов России и Франции длилась более 5 часов. Это первые личные переговоры лидеров двух стран за два года.

Путин заявил о наличии "общей обеспокоенности" России и Франции в сфере безопасности в Европе и выразил благодарность за участие в выработке решений и готовности обсуждать тему.

Он подчеркнул, что Франция участвует в европейской безопасности, в том числе разработке минских соглашений и организации нормандского формата.

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В свою очередь Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности все поступили "ответственно". Он подчеркнул необходимость диалога, предположив, что сегодняшняя встреча может "открыть путь к деэскалации".

Он также добавил, что хотел бы обсудить вопросы безопасности, а также ситуацию вокруг Украины, нормандский формат.

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетят Украину во вторник. С ними проведет переговоры президент Зеленский.

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