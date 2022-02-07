Переговоры между Макроном и Путиным продолжались более пяти часов: о чем договорились

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обсудили ситуацию вокруг границ Украины, а также безопасность в Европе, сообщает сайт Кремля.
Встреча президентов России и Франции длилась более 5 часов. Это первые личные переговоры лидеров двух стран за два года.
Путин заявил о наличии "общей обеспокоенности" России и Франции в сфере безопасности в Европе и выразил благодарность за участие в выработке решений и готовности обсуждать тему.
Он подчеркнул, что Франция участвует в европейской безопасности, в том числе разработке минских соглашений и организации нормандского формата.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия не выполнила никаких обязательств" - госсекретарь США о Минских соглашениях
В свою очередь Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности все поступили "ответственно". Он подчеркнул необходимость диалога, предположив, что сегодняшняя встреча может "открыть путь к деэскалации".
Он также добавил, что хотел бы обсудить вопросы безопасности, а также ситуацию вокруг Украины, нормандский формат.
Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетят Украину во вторник. С ними проведет переговоры президент Зеленский.
Комментарии