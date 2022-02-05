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суббота, 05 февраля 2022 13:51

В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ

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В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
Последняя встреча ТКГ прошла 26 января. Фото: пресс-служба Офиса президента

Перед заседанием Трехсторонней контактной группы 8-9 февраля представители ОРДЛО Наталья Никонорова и Владислав Дейнего обратились к спецпредставителю действующего главы ОБСЕ в Украине и ТКГ послу Микко Киннунена с письмом.

В этом письме идет речь о встрече 26 января 2022, сообщает ZN.ua.

"Украинская сторона под гарантии Германии и Франции взяла на себя обязательство представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоров предложения по всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями с целью начать с нами предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию", — идется в документе.

В частности, речь идет о видении особого статуса ДНР и ЛНР, которые представители изложили еще в проекте "Плана действий (Дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

В письме Никонорова и Дейнего также написали, что ожидают от Украины письменного ответа по поводу их "Плана действий".

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"Исходим из того, что к предстоящему заседанию Контактной группы 9 февраля 2022 года получим от украинской стороны письменные позиции по нашему проекту Дорожной карты", — пишут представители ОРДЛО.

Также в их письме был и следующий пункт: "ОРДЛО до 16 февраля 2022 года представить Рабочей группе по политическим вопросам доработанный проект Плана ОРДЛО с учетом позиции Украины, указанной в пункте 1.1.2 этого раздела, или подать свои возражения на предложения Украины"

Еще они хотят на заседании, которое должно пройти 2 марта 2022 г., "на основании представленных Украиной и ОРДЛО позиций определить вопросы, по которым у сторон есть разногласия, и составить перечень наиболее значимых разногласий для рассмотрения на заседании ТКГ".

"С целью дальнейшего восстановления доверия между Украиной и ОРДЛО в сфере безопасности Украина обеспечит немедленное принятие всех необходимых мер по освобождению и возвращению на территорию ОРЛО задержанного Украиной представителя ОРЛО в СЦКК А. Косяка".

На заседании же гуманитарной подгруппы ТКГ Никонорова и Дейнего предлагают "принять к сведению" "обязательства Украины не позднее 16 февраля 2022 г. подать в Рабочей группе по экономическим вопросам предложения по снятию экономической блокады и восстановлению социально-экономических связей с ОРДЛО".

Украина согласна перенести переговорную площадку Трехсторонней контактной группы в Минских переговорах на территорию Турции.

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05
февраля

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