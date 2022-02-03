Украина согласна перенести переговоры ТКГ в Турцию

Резников сообщил, что консультации по этому вопросу уже проходили. Фото: Pexels

Украина согласна перенести переговорную площадку Трехсторонней контактной группы в Минских переговорах на территорию Турции.

Об этом сказал на брифинге Министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНІАН.

Он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично предложил перенести переговоры в его государство.

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"Я раскрою секрет, что с нами велись консультации, когда я еще был участником украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Мы и тогда отвечали утвердительно, что мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле. А также и в Женеве, и в Вене, и в любом городе, где есть незаангажированность, независимость, самое главное от одной из сторон, от Российской Федерации", - сказал он.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу ранее уже поддержала возможность возвращения к очному формату встреч. Но не в Минске.