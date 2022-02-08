Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля

Сегодня Зеленский встретится с Макроном. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил тезис, который неоднократно отрицала украинская власть. Речь идето о законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода" снят с рассмотрения Верховной Радой по договоренности в рамках "Нормандского формата", где этого требовала Россия.

Об этом Макрон заявил в ночь на вторник на пресс-конференции в Москве, пишет "Європейська правда".

Президент Франции одобрительно охарактеризовал это решение украинского руководства.

"Хочу поздравить усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках "Нормандского формата", в том числе обязательства отозвать закон (очевидно, проект закона), не соответствующий Минским соглашениям. И этот закон по инициативе Зеленского был отозван", – сказал.

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Макрон не уточнил название законопроекта, о котором идет речь, однако в последнее время был отзыв из ВР только одного законопроекта - "Об основах государственной политики переходного периода", который предусматривал правила реинтеграции оккупированных территорий, пишет издание.

Также Макрон выразил удовлетворение ходом нормандских переговоров в Париже, хотя не стал детализировать договоренности.

Вчера Эммануэль Макрон встретился в Москве с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Сегодня Макрон посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским. В прошлом году Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". В нем говорится о том, что на оккупированных территориях не может быть никаких выборов.