Макрон завтра будет в Украине

Президент Франции впервые посетит Украину за 24 года. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетят Украину во вторник.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в понедельник.

С ними проведет переговоры президент Владимир Зеленский.

"Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года", – сказал министр.

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Сегодня Макрон полетел в Россию.

Также Кулеба сообщил, что во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок съездит на Донбасс.

Накануне президент США Джозеф Байден и Макрон по телефону поговорили о российских войсках на границе Украины. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новое вторжение РФ в Украину будет дорого стоить Кремлю.