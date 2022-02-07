Вторжение дорого обойдется России - Шольц

Шольц сказал, что Германия является самым крупным партнером НАТО в континентальной Европе. Фото: Reuters

Вторжение России в Украину будет стоить Кремлю очень дорого.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал в интервью Washington Post.

Журналист спросил Шольца, не беспокоят ли его комментарии, изображающие Германию ненадежным союзником. Тот ответил, что "реальность важнее слухов".

Шольц сказал, что Германия является самым крупным партнером НАТО в континентальной Европе. Государство сотрудничает с союзниками по НАТО и США по поводу реакции на угрозу России.

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"Наш строгий ответ свидетельствует, что если россияне вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации", - сказал он.

7 февраля канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Это будет первый визит Шольца в качестве главы правительства. Об этом сообщило ведомство федерального канцлера.