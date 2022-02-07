Перед визитом в Москву Макрон обсудил с Байденом Украину.

Вечером 6 февраля президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по поводу российских войск на границе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и сдерживающие усилия в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины", - говорится в сообщении.
Руководители стран договорились продолжать консультации с союзниками и партнерами на этот счет.
"Президенты подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они согласились, что их команды будут оставаться на связи и будут продолжать консультации с нашими союзниками и партнерами, в частности, с Украиной", - отмечается в заявлении.
Разговор состоялся накануне визита Макрона в Россию, который он проведет уже сегодня, 7 февраля. На следующий день, 8 февраля, он должен посетить Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своих надеждах на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В частности, его визит в Россию направлен на недопущение вторжения в Украину. Президент уверен, что нельзя разрешить конфликт без разговоров с Россией.
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