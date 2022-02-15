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вторник, 15 февраля 2022 11:09

Спецтема: Враг возле украинской границы

Россия грубо нарушила устав ООН – Верховная Рада обратилась к миру

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Россия грубо нарушила устав ООН – Верховная Рада обратилась к миру
Проголосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ. Фото: Facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада обратилась к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, ПАСЕ, Парламентским Ассамблеям ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации безопасности вокруг Украины.

Решение парламент принял во вторник, сообщает Gazeta.ua.

За проголосовали 326 депутатов.

Поддержали депутаты из всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ. Те не дали ни одного голоса за постановление.

В обращении напоминают о Будапештском меморандуме.

"Российская Федерация грубо нарушила и продолжает нарушать устав ООН и принципы международного права, а также свои обязательства в рамках Будапештского меморандума, которым она гарантировала уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины и подтвердила неприменение оружия против Украины", - сказал первый заместитель председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Григорий Немыря.

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"Это заявление должно быть единогласно поддержано, кроме тех людей, которые ждут "с хлебом с солью", или уже уехали с территории Украины и уже видят свое "светлое будущее" без этой страны.

Очень хотелось, чтобы мы имели инструмент лишения мандата в таких случаях. Хотела бы обратить внимание избирателей, особой восточной и южной Украины на то, как поступают ваши народные избранники", - сказала перед голосованием депутат от "Голос" Соломия Бобровская.

"Ожидаем, что Соединенные Штаты Америки, МВФ, наши друзья из "Большой семерки" предоставят достаточную макрофинансовую помощь Украине, чтобы мы могли выдержать этот тяжелый экономический кризис", - сказал сопредседатель группы "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко.

"Один из базовых принципов международного права, который закреплен в уставе ООН – запрет угрозы силой для решения любых международных вопросов.

Российская Федерация вопреки общепризнанным принципам международного права откровенно угрожает силой суверенной, независимой Украине", - заявил депутат от "Слуга народа" Федор Вениславский.

На границах Украины находились более 120 тыс. российских военных, сообщал в понедельник главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Украина сегодня сильна, как никогда, обращался к гражданам президент Владимир Зеленский.

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Дата
15
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