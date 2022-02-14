16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам

Зеленский призвал людей не поддаваться панике. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Он напомнил, что сегодня Украина сильна как никогда

"Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда. Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", - сказал Зеленский.

Президент решил сделать 16 февраля Днем единения.

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"Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы его бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!" – подытожил он.

Российское вторжение в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после совещания с депутатами, лидерами фракций и комитетов ВР. Информацию о перекрытии воздушного пространства и закрытии портов он назвал чепухой.