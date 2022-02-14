Нельзя сказать, что вражеских войск на границе кардинально стало больше - главнокомандующий

Залужный говорит, что Украина следит за перемещением вражеских войск. Фото: Reuters

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что кардинально увеличение российских войск на украинских границах не фиксируется.

Об этом он сказал на передаче "Свобода слова".

"Мы увидели максимальное количество войск, оно постоянно перемещается. От территории временно оккупированной Автономной республики Крым и до Республики Беларусь. Мы фиксируем их перемещение. Но сказать о том, что сейчас произошло кардинальное увеличение войск, не могу. Мы фиксируем определенное количество техники, которая постоянно находится в движении", – сказал он.

Всего на границах находятся более 120 тыс. военных.

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"У противника всегда есть запас поводов для войны. Но мы уже восемь лет ожидаем провокаций. Разное видели. Самое главное в этой ситуации – быть внимательным и реагировать. Мы отслеживаем и анализируем", - сказал Залужный.

Российского вторжения в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после совещания с депутатами, лидерами фракций и комитетов ВР. Информацию о перекрытии воздушного пространства и закрытии портов он назвал чепухой.