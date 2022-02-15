Российский агрессор не должен быть безнаказанным – Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к подписантам Будапештского меморандума

Три президента опубликовали жесткое заявление. Фото: Getty Images

Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом".

Обращение к странам-подписантам Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия опубликовал "Інтерфакс-Україна".

"Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность.

Предоставление гарантий безопасности стало условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала. На тот момент он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР.

Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство", - сказано.

Еще в 2014 году Россия разрушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и часть Донбасса. И сегодня с трех сторон на Украину направлена угроза дальнейшего военного вторжения.

"Мы оказались перед перспективой экономической блокады – энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума.

Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно быстрее", - говорится в обращении.

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Украина слышит только "строгие предупреждения" агрессору, и что он заплатит "цену", однако она не будет включать "Северный поток-2" и SWIFT.

"Сегодня решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Так докажите свою настоящую силу", - обратились три президента.

В обращении они также призвали сделать те шаги, которые могут остановить агрессора, а "не подкрепить веру в безнаказанность".

"Если сегодня мы проиграем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от него уже не откажется.

Поэтому на кону не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира. Осознайте это. И имейте силы быть ответственными!" - подчеркнули.

5 декабря 1994-го Украина, США, Россия и Великобритания заключили международное соглашение - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Через 19 лет после подписания Меморандума, в 2014-м Россия начала вооруженную агрессию против Украины и захватила часть ее территории.