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суббота, 05 декабря 2020 13:37

Через 19 лет после подписания Будапештского меморандума Россия вторглась в Украину

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26 лет назад, 5 декабря 1994 Украина, США, Россия и Великобритания заключили международное соглашение - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Документ в Будапеште подписали президент Украины Леонид Кучма, президент США Билл Клинтон, президент Российской Федерации Борис Ельцин и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

  Слева направо - Ельцин, Клинтон, Кучма, Мейджор.
Слева направо - Ельцин, Клинтон, Кучма, Мейджор.

В ноябре того же года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Будапештский меморандум обязывает Россию, как подписанта, уважать независимость, суверенитет и границы Украины. Никогда не использовать оружие против Украины.

Через 19 лет после подписания Меморандума, в 2014-м Россия начала вооруженную агрессию против Украины и захватила часть ее территории.

В конце февраля - начале марта 2014-го переброшенные из России и и расположенных в Крыму баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков захватили полуостров. Враг воспользовался моментом смены власти в Украине после революционных событий. 16 марта в Крыму прошел псевдореферендум, Россия оккупировала полуостров.

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В апреле 2014-го российские боевики захватили город Славянск в Донецкой области. Обстреляли бойцов антитеррористического подразделения Службы безопасности Украины, которые направлялись в город. При столкновении погиб капитан СБУ Геннадий Биличенко - стал первым погибшим военнослужащим в войне на Донбассе. В Донецке и Луганске действуют российские оккупационные администрации.

  Колонна российских танков 136-й мотострелковой бригады РФ движется в районе населенного пункта Фабричное недалеко от луганского аэропорта. Октябрь 2014 года. Фото в социальном профиле российского танкиста нашло сообщество InformNapalm.
Колонна российских танков 136-й мотострелковой бригады РФ движется в районе населенного пункта Фабричное недалеко от луганского аэропорта. Октябрь 2014 года. Фото в социальном профиле российского танкиста нашло сообщество InformNapalm.

В войне погибли более 4 тыс. украинских военных и добровольцев, ранения получили более 10 тыс. Погибли более 3 тыс. гражданских лиц, около 9 тыс. раненых.

В Украине зарегистрировано более 1,4 млн переселенцев с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения. 1 апреля в позапрошлом году АТО переформатировали на операцию Объединенных сил под командованием Генерального штаба.

В МИД Украины сообщили о приоритетах в работе Крымской платформы. Среди них безопасность и эффективность санкций против страны-оккупанта России, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Дата
05
декабря

Через 19 лет после подписания Будапештского меморандума Россия вторглась в Украину

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