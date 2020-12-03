Назвали пять приоритетов Крымской платформы

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 567
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 999
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 198
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 495
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5094
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
5
8
5
6
7
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Кличко принял присягу мэра Киева
Кличко принял присягу мэра Киева
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
Видео
Все видео
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 495
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 279
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 477
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5094
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 198
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
четверг, 03 декабря 2020 23:30

Назвали пять приоритетов Крымской платформы

  Комментировать
Назвали пять приоритетов Крымской платформы
Крымская платформа: пять приоритетов. Фото: Высокий замок

В МИД Украины сообщили о приоритетах в работе Крымской платформы.

Среди них безопасность и эффективность санкций против России, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает РБК.

"Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду ", - сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украина хочет видеть на учредительном собрании лидеров стран-участниц сегодняшнего совещания.

Участники заседания заявили о поддержке деятельности Крымской платформы и выразили неизменность признания территориальной целостности Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский военный поделился мыслями относительно воды в Крым

Напомним, саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали пять приоритетов Крымской платформы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 60105
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 18432
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 12078
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 11367
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 9063
Политика
Венедиктова хочет запретить Раде увольнять генпрокурора
Венедиктова хочет запретить Раде увольнять генпрокурора Просмотров: 234
В президентской фракции сказали, когда будут изменения в Кабмине
В президентской фракции сказали, когда будут изменения в Кабмине Просмотров: 171
Разумков отвечает за "трэш" с декларациями. Это ударит по его президентских амбициях - Шабунин
Разумков отвечает за "трэш" с декларациями. Это ударит по его президентских амбициях - Шабунин Просмотров: 558
Дело Мыкытася и заместитель Ермака : журналисты узнали о новой детали
Дело Мыкытася и заместитель Ермака : журналисты узнали о новой детали Просмотров: 360
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят 2 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
17
Рейтинг доверия к Зеленскому снизился
8
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 18480
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть