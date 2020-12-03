Назвали пять приоритетов Крымской платформы

Крымская платформа: пять приоритетов. Фото: Высокий замок

В МИД Украины сообщили о приоритетах в работе Крымской платформы.

Среди них безопасность и эффективность санкций против России, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает РБК.

"Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду ", - сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украина хочет видеть на учредительном собрании лидеров стран-участниц сегодняшнего совещания.

Участники заседания заявили о поддержке деятельности Крымской платформы и выразили неизменность признания территориальной целостности Украины.

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Напомним, саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве.