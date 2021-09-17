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пятница, 17 сентября 2021 12:31

Рассмотрение судебной реформы в КС отложили - США заявили об угрозах

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Рассмотрение судебной реформы в КС отложили - США заявили об угрозах
Ранее активисты предупреждали о попытках срыва судебной реформы. Фото: pixabay.com

Пленум Верховного суда отложил рассмотрение обращения в Конституционный суд относительно конституционности положений закона в части реформы Высшего совета правосудия. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КС, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгыря в Telegram.

"Пленум Верховного Суда принял решение отложить рассмотрение вопроса об обращении в Конституционный Суд с конституционными представлениями о конституционности отдельных положений Закона Украины от 14. 07. 2021 № 1635-IX в части реформы Высшего совета правосудия, которыми предусматривается создание Совета этике, в связи с ненадлежащей подготовкой вопрос к рассмотрению.

"За" - 135, "против" - 14.

Рассмотрение вопроса перенесено на 8 октября", - написала она.

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Ранее председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщал, что 17 сентября могут сорвать судебную реформу. По словам активиста, председатель Верховного суда Валентина Данишевская будет "докладывать по этому вопросу и попытается убедить Пленум поддержать ВРП и обратиться в КСУ относительно неконституционности судебной реформы".

Вчера в Офисе президента состоялась встреча с участием послов стран G7 и ЕС по поддержке судебной реформы.

В то же время Государственный департамент США заявил об угрозе срыва обещаниям провести реальную судебную реформу.

"В июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность провести настоящую реформу судебной системы. Международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки восстановления главного судебного органа Украины, Высшего совета правосудия, согласно этому закону.

Однако 13 сентября Совет судей Украины отказалась назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещания о реальной судебной реформе в Украине", - цитирует представителя Госдепа США Неда Прайса "Європейська правда".

"Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям, и чтобы Украина могла продолжать путь к евроатлантической интеграции.

Судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит честность и справедливость", - заявил Прайс.

13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП.

Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.

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