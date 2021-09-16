Завтра снова будут срывать судебную реформу - Шабунин

Активист заявил о судебной мафии. Фото: pixabay.com

Завтра Пленум Верховного суда планирует рассмотреть обращение Высшего совета правосудия относительно неконституционности реформы. Об этом сообщил председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Следующий шаг по срыву судебной реформы судебная мафия планирует сделать 17-го сентября", - написал Шабунин в Telegram

Активист заявил, что председатель Верховного суда Валентина Данишевская "будет докладывать по этому вопросу и попытается убедить Пленум поддержать ВРП и обратиться в КСУ относительно неконституционности судебной реформы".

"Данишевская бегала по международников (даже в Брюссель ездила), чтобы убедить их не поддерживать немедленную очистку ВРП. Несмотря на ее старания, международные партнеры поддержали реформу и делегировали своих экспертов.

Когда все предыдущие усилия провалились, судебная мафия заблокировала судебную реформу руками Совета судей", - написал Шабунин.

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13 сентября 2021 года Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. 13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП. Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов. Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.