"Рада не закрывается" - "слуги" объяснили двухнедельный карантин

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы будет предлагать изменить календарный план, по которому депутаты две недели не будут работать в сессионном зале.
Об этом сообщил член комитета, народный депутат от "Слуга народу" Павел Фролов.
Он заявил о "стремительном распространении ковида" среди нардепов.
"Комитет будет предлагать изменить календарный план проведения на следующей пленарной неделе (на первой неделе седьмой сессии 1.02-4.02).
Во вторник 1 февраля будет пленарное заседание, а со среды и до конца недели (со 2 по 4 февраля) депутаты будут работать в комитетах", - сообщил и показал план.
В соответствии с ним депутаты соберутся в зале во вторник и затем 15 февраля.
Верховная Рада не закрывается, заявила коллега Фролова по президентской фракции Ольга Совгиря.
"ВРУ не закрывается, а лишь меняет очередность пленарных недель, заменив их другой формой работы депутатов (то есть, на работу в комитетах)", - написала.
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Парламент может изменить календарный план завтра.
Совгиря заявила о "стремительном росте заболеваемости Covid-19, как среди народных депутатов и их помощников, так и непосредственно среди работников Аппарата".
26 января утром в парламенте зарегистрировались 182 депутата из 423. Чтобы принимать решения, нужно минимум 226 голосов.
Верховная Рада была пять недель на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале вчера. Перед этим парламент заседал 17 декабря.
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