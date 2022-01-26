"Рада не закрывается" - "слуги" объяснили двухнедельный карантин

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы будет предлагать изменить календарный план, по которому депутаты две недели не будут работать в сессионном зале.

Об этом сообщил член комитета, народный депутат от "Слуга народу" Павел Фролов.

Вчера депутаты вернулись в сессионный зал после пятинедельных каникул.

Он заявил о "стремительном распространении ковида" среди нардепов.

"Комитет будет предлагать изменить календарный план проведения на следующей пленарной неделе (на первой неделе седьмой сессии 1.02-4.02).

Во вторник 1 февраля будет пленарное заседание, а со среды и до конца недели (со 2 по 4 февраля) депутаты будут работать в комитетах", - сообщил и показал план.

В соответствии с ним депутаты соберутся в зале во вторник и затем 15 февраля.

Верховная Рада не закрывается, заявила коллега Фролова по президентской фракции Ольга Совгиря.

"ВРУ не закрывается, а лишь меняет очередность пленарных недель, заменив их другой формой работы депутатов (то есть, на работу в комитетах)", - написала.

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Парламент может изменить календарный план завтра.

Совгиря заявила о "стремительном росте заболеваемости Covid-19, как среди народных депутатов и их помощников, так и непосредственно среди работников Аппарата".

26 января утром в парламенте зарегистрировались 182 депутата из 423. Чтобы принимать решения, нужно минимум 226 голосов. Верховная Рада была пять недель на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале вчера. Перед этим парламент заседал 17 декабря.