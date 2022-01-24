Мажоритарщики из Киева: кто является самым большим прогульщиком и "слугой"-мятежником

Среди народных депутатов-мажоритарщиков из Киева самым большим прогульщиком в прошлом году оказалась внефракционная Людмира Буймистер, а "мятежником" в президентской фракции "Слуга народа" - Сергей Швец.

Об этом сообщила "Опора"

Жителей столицы в парламенте представляют 13 депутатов, избранных от "СН" - Александр Юрченко, Максим Перебийнис, Артем Дубнов, Сергей Швец, Богдан Яременко, Леся Забуранная, Марьяна Безугла, Дмитрий Гурин, Николай Тищенко, Анна Бондарь, Анна Пуртова, Роман Грищук и Людмила Буймистер.

В прошлом году из фракции "СН" исключили Юрченко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве. Осенью – Людмилу Буймистер. Оба депутата беспартийные.

Участие в голосованиях

Буймистер пропустила 3 808 голосований или 66,9%. Наиболее дисциплинированной оказалась Безугла, отсутствующая во время всего 32 голосований – 0,5%.

Посещаемость депутатами пленарных заседаний измеряется ролью их в голосованиях. Если нардеп не голосует, он не считается присутствующим на заседании. Парламентариям, пропустившим более 30% голосований, не возмещают расходы по исполнению полномочий за месяц.

"Бунтовщики"

Чаще всех голосовал вопреки своей фракции Швец. Депутат не разделял мнения монобольшинства в 42,7% случаев.

На втором месте – Юрченко, голосовал против фракции в 30,5%.

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Третий "мятежник" – Яременко с показателем в 25,8%.

Наименьший уровень голосований вразрез с монобольшинством у Перебийноса.

Законотворчество

Наибольшее количество законопроектов предложил Швец - 133, 12 из которых стали законами. От Безуглой поступило 82 законодательных инициатив, 18 подписал президент. Грищук - 51 проект законов, три из которых вступили в силу.

Меньше всего законопроектов подали Яременко и Пуртова - 18 и 19 соответственно, но только по одному из них стали законами.

Выступления

Чаще всех выступала Забуранная – 26 раз. Безуглая воспользовалась своим правом выступления 16 раз. Перебейнис и Швец – только по одному.

Самыми большими прогульщиками в Верховной Раде в прошлом году были депутаты из ОПЗЖ, внефракционные и из группы "Партія "За майбутнє". Завтра депутаты соберутся на планарное заседание. Нардепы будут работать в сессионном зале две недели.