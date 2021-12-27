Итоги Рады за год: больше всего "За" голосуют "слуги", фракция Тимошенко и "Доверие"

В этом году в Верховной Раде зарегистрировали 1463 законопроекта, провели 5687 голосований и 2 млн 300 тыс. раз нажали на кнопки системы "Рада".

Анализ работы парламента за 2021-й опубликовала "Опора"

ВР приняла 275 законов. 172 из них инициировали депутаты, 54 – Кабинет министров, 49 – президент Владимир Зеленский.

Лучший процент принятия имеют законы президента - 69% (49 из 71). Далее по этому показателю правительство – 24% (54 из 229) и депутаты – 15% (171 из 1163).

Чаще всех "за" голосовали депутаты из группы "Довіра" (53%), фракция "Батьківщина" (46,6%) и "Слуга народу" (36,5%). Меньше всего нажали кнопку "за" "Голос" (24,6%) и ОПЗЖ (25,4%).

Среди депутатов больше всего "за" голосовал сопредседатель группы "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко (74%).

ПРОГУЛЬЩИКИ

Депутаты из ОПЗЖ пропустили 37,2% голосований. На втором месте – внефракционные (36,5%), на третьем – группа "Партія "За майбутнє" (26,8%).

Далее - "Батьківщина" (26,4%), "Голос" (21%), "Європейська солідарність" (13%). Самый низкий процент пропусков у "Слуга народу" (10,9%).

Все голосование пропустил Тарас Козак от ОПЗЖ. По 99,4% голосований пропустил Вадим Столар из той же фракции и внефракционный Олесь Довгий.

97,9% голосований пропустил Вадим Рабинович из ОПЗЖ, 94,8% - внефракционные Дмитрий Шенцев, 94,4% - Андрей Деркач, 91,5% - Виктор Медведчук, 86% - Юлия Левочкина, 83,2% - Александр Фельдман, 82,1% – Юрий Солод от ОПЗЖ.

НАИБОЛЕЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАНЫ

Первая десятка наиболее дисциплинированных парламентариев состоит исключительно из депутатов от "Слуга народа".

Игорь Копытин принял участие во всех голосованиях, кроме одного. Владимир Захарченко и Елена Криворучкина пропустили по 11 голосований, Владлен Неклюдов – 14, Дмитрий Припутень – 15, Владимир Ватрас – 18, Максим Дирдин – 19, Николай Стефанчук – 21, Вячеслав Медяник – 24, Александр Литвинов – 25.

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ГОЛОСУЮТ ВОПРЕКИ ФРАКЦИИ

В ОПЗЖ больше всего вопреки коллегам голосует Сергей Левочкин - в 66,7% случаев.

Среди депутатов фракции "Батькивщина" чаще всего вразрез голосует Антон Яценко - 66,2%.

В "Довіра" менее синхронно с коллегами работает Максим Ефимов. Показатель его голосований против линии фракции – 66%.

В "Партія "За майбутнє" менее синхронно голосует Степан Ивахов - 59,3%. В "Європейська солідарність" - Петр Порошенко. Показатель его голосований против линии фракции - 52,6%.

В "Слуга народу" - Николай Сольский (47,2%), "Голос" - Рустем Умеров (28,8%).

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВЫСТУПАЛИ

В 2021 году больше всего выступали депутаты из "Батьківщина" - 41 час. 47 мин. Депутаты от "Слуга народу" - 40 час. 39 мин, ОПЗЖ – 39 час. 15 мин, "Європейська солідарність" - 29 час. 10 мин, "Голос" - 18 час. 46 мин, "Довіра" - 13 час. 35 мин, "Партія "За майбутнє" - 12 час. 55 мин. Внефракционные депутаты выступали 3 час. 21 мин.

Дольше всех выступал Нестор Шуфрич с ОПЗЖ - 8 час. 33 мин. На втором месте – Александр Колтунович из ОПЗЖ. Депутат наговорил 7 час. 27 мин. На третьем месте лидер "Батькывщина" Юлия Тимошенко - 6 час. 6 мин.

РЕЗОНАНСНЫЕ ТЕМЫ

Среди парламентских тем 2021 года можно выделить принятие поданного Зеленским закона об олигархах. Документ содержит критерии, по которым лицо будут считать олигархом и устанавливаются ограничения для таких лиц.

Приняли "ресурсный" или "антиахметовский" законопроект, увеличивший налоговую нагрузку на добычу железной руды.

В текст документа подали около 11 тыс. поправок. Полторы тысячи из них проголосовали, но всего несколько учли.

Приняли закон о всеукраинском референдуме.

Состоялись кадровые ротации в правительстве – в мае, июле и ноябре. Должности потеряли девять министров, на их места назначили восемь новых. Должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов остается вакантной.

Сменили спикера парламента. Депутаты уволили с должности Дмитрия Разумкова, потерявшего поддержку президента. На его место назначили первого вицеспикера Руслана Стефанчука. На место первого заместителя председателя ВР избрали Александра Корниенко, возглавлявшего партию "Слуга народа".

В конце года внесли изменения в закон о государственном бюджете, чтобы выплатить вакцинированным гражданам по 1 тыс. грн через программу "еПідтримка".

17 декабря народные депутаты провели последнее по графику очередное заседание Верховной Рады в этом году. Также собирался на внеочередное. Следующее заседание парламента запланировано на 25 января. Четыре недели депутаты должны работать в комитетах и с избирателями.