Документ президент подписал безотлагательно. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Об этом сообщил сайт главы государства в пятницу.

Президент безотлагательно подписал принятый Верховной Радой закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"В успешных странах Европы нет такой ветви власти как олигархи. Государства там работают в интересах граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", - заявил Зеленский.

Антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины, сообщают на сайте.

Олигархом будут считать лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

- участвует в политической жизни;

- оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

- является конечным собственником предприятия, которое после дня введения в действие этого закона является субъектом природных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

- стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

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Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

Закон дает большому бизнесу достаточное время для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы, подчеркивают в сообщении.

После публикации документа начинается отсчет шестимесячного срока для введения нормы в действие.

"Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым.

Дальше будет еще больше сопротивления тем, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта, кроме демонтажа олигархической системы, быть не может. Без этого невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", - заявил Зеленский.

3 ноября Верховная Рада устранила несогласованности в проголосованном законе. Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.