Зеленский подписал закон об олигархах

 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 324
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2934
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 936
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 486
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9945
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7119
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3240
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3213
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 639
Фото
Все фото
5
6
5
6
14
Шмыгаля пришли послушать 109 депутатов
Шмыгаля пришли послушать 109 депутатов
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Они работают: нардеп в Раде рассматривал бюстгальтер
Они работают: нардеп в Раде рассматривал бюстгальтер
В купальнике и за тренажерами: показали тещу Тигипко
В купальнике и за тренажерами: показали тещу Тигипко
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Видео
Все видео
Зеленский раздал должности лоббистам "Харьковских соглашений"
Зеленский раздал должности лоббистам "Харьковских соглашений"
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 5004
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 594
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 981
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6723
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4122
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 423
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 15:45

Зеленский подписал закон об олигархах

  Комментировать
Зеленский подписал закон об олигархах
Документ президент подписал безотлагательно. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Об этом сообщил сайт главы государства в пятницу.

Президент безотлагательно подписал принятый Верховной Радой закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"В успешных странах Европы нет такой ветви власти как олигархи. Государства там работают в интересах граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", - заявил Зеленский.

Антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины, сообщают на сайте.

Олигархом будут считать лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

- участвует в политической жизни;

- оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

- является конечным собственником предприятия, которое после дня введения в действие этого закона является субъектом природных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

- стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деолигархизация: Коломойский получит от Нафтогаза 20 млрд грн

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

Закон дает большому бизнесу достаточное время для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы, подчеркивают в сообщении.

После публикации документа начинается отсчет шестимесячного срока для введения нормы в действие.

"Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым.

Дальше будет еще больше сопротивления тем, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта, кроме демонтажа олигархической системы, быть не может. Без этого невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", - заявил Зеленский.

3 ноября Верховная Рада устранила несогласованности в проголосованном законе. Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский подписал закон об олигархах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 22095
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 19504
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9945
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 3 Просмотров: 9558
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7461
Политика
"Умная политика" - Разумков создает политическое объединение
"Умная политика" - Разумков создает политическое объединение Просмотров: 324
Офис президента: у Авакова - синдром и мессианские замашки
Офис президента: у Авакова - синдром и мессианские замашки Просмотров: 558
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК Просмотров: 2241
Януковичу объявили новое подозрение
Януковичу объявили новое подозрение Просмотров: 378
"Слугу" Третьякову выгнали из Рады на пять заседаний, на Геращенко не хватило голосов
"Слугу" Третьякову выгнали из Рады на пять заседаний, на Геращенко не хватило голосов Просмотров: 891
Больше всего комментируют
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
Лаврские попы напали на журналистов
2
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Голосов: 8913
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть