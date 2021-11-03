Рада разблокировала закон об олигархах

Спикеру поручили подписать закон безотлагательно. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада поддержала передачу на подпись спикеру Руслану Стефанчуку исправленный закон об олигархах, сообщает Gazeta.ua

За это проголосовали 252 депутата.

"Вношу предложение поручить председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать закон Украины о предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", - сказал перед голосованием первый вице-спикер Александр Корниенко.

Поддержали 219 депутатов из фракции "Слуга народа", 15 - из групп "Партия "За будущее" и 12 из "Довіри".

ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" - ноль голосов "За".

Перед передачей на подпись спикеру депутаты поддержали уточнения к закону.

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Признавать личность олигархом может Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.

Лицо, получившее уведомление или ознакомившееся с ним на сайте СНБО, имеет право подать в письменной форме личные объяснения и другие документы по этому поводу не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения заседания.

23 сентября ВР приняла законопроект об олигархах. К нему подавали 1257 поправок. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну. Законопроект надо было опять проголосовать, потому что во время принятия учли три поправки, противоречащие друг другу, заявляла оппозиция. Бывший спикер Дмитрий Разумков заявлял, что депутатов во время голосования "намеренно ввели в заблуждение".