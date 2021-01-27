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среда, 27 января 2021 15:24

Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"

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Отказывать народу в референдуме из-за того, что есть какие-то оговорки - это ставить под сомнение способность народа ходить на выборы. Об этом Gazeta.ua сказала председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, комментируя принятый Верховной Радой закон "О народовластии через всеукраинский референдум".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Народ согласно Конституции и является источником власти в государстве.
Народ согласно Конституции и является источником власти в государстве.

"В целом и Венецианская комиссия и ОБСЕ дали положительное заключение этому документу.

Критикуется право отменять законы или нормы через всеукраинский референдум. Но Верховная Рада после результатов такого референдума может принять новый закон по вопросу, который отменили.

Порядок организации референдума является абсолютно резонным. В Конституции есть отдельный раздел о выборах и референдумах. Институт референдума стоит на одной чаше с институтом выборов. Если говорить политической риторикой "не время", "общество не готово", "на него есть манипулятивное воздействие", то те же аргументы можем использовать касательно выборов. Но, к счастью, до этого в Украине еще никто не додумался.

Отказывать народу в референдуме только потому, что есть какие-то оговорки - это ставить бед сомнение вообще способность народа ходить на выборы", - говорит общественный деятель.

Если гипотетически представить, что исполнительная ветвь власти пошла на преступную сделку с другой страной, парламент пересек "красную линию" - народ скажет: нет

Касательно возможности вынесения на референдум вопроса об изменении территории Украины, то это норма Конституции, напоминает Ольга Айвазовская.

"Если речь идет об изменениях в отношении территорий, это решение должно обязательно пройти референдум, как этап, согласно Основному закону.

Изменение территорий - следствие принятия международного соглашения. Есть верификация в три этапа: международное соглашение - готовится исполнительной ветвью власти, дальше оно подлежит ратификации - Верховной Радой. Президент подписывает закон о ратификации этого соглашения и парламент выносит вопрос на референдум, где последнее слово за народом Украины. Без референдума этой трехэтапной авторизации нет. Решение президента и парламента может быть отменено таким образом волей народа.

Вопросами территорий могут быть любые темы, касающиеся демаркации, делимитация, конфликты, не связанные с Донбассом.

Никто из политических групп за 30 лет независимости не инициировал исключение из Конституции: а)понятия референдум и право граждан на участие в нем, б) порядок принятия решения об изменении территорий, где обязательно должен быть проведен референдум.

Если гипотетически представить ситуацию, что исполнительная ветвь власти пошла на преступную сделку с какой-то другой страной по изменению территорий, в парламенте авторитарный режим пересек "красную линию" и легитимизировал это соглашение. Народ, 50% явки нет, и не приходит на референдум, и эта сделка не считается действительной. Или приходит 50 + 1% граждан и говорит: нет. Народ согласно Конституции и является источником власти в государстве.

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Донбасс является территорией Украины. Юридически ее никто не забирал. Она оккупирована, что признано законодательством и различными международными документами.

Вопрос "особого статуса" - это не вопрос территорий. Это вопрос, касающийся изменений в Конституцию в части местного самоуправления. То есть это вообще не может быть предметом рассмотрения вопроса по изменению территорий через референдум.

Украина не может заключать международное соглашение с Российской Федерацией о местном самоуправлении на территории Украины. Это нонсенс.

Вопрос о Донбассе или Крыме может быть вынесен на референдум в общенациональном смысле. Но такое решение будет касаться той ветви власти, которая будет имплементировать. Например, если касаться закона, то это парламент.

Представим, что на референдуме принимают решение о особом порядке местного самоуправления. Страхи и комплексы вокруг этого вопроса значительно преувеличены. Потому что если вынесут на референдум, все равно вопрос закона за парламентом, который, кстати, есть и действует и принимался, пролонгировался уже двумя созывами парламента", - объяснила Ольга Айвазовская.

Референдумов ежемесячно не будет

Сомнительно, что референдумы теперь будут проводит ежемесячно, говорит руководитель "Опоры".

"Порядок организации и проведения референдума соответствует Конституции - о 3 миллионах подписей в две трети областей, не менее 100 тысяч в одной - норма Конституции, сбор подписей инициативной группой, проверка всех подписей ЦИК. Это сложная процедура.

В законе есть даже новация прозрачности финансов на агитацию за сбор подписей. Еще до начала референдума надо легализовать фонд", - сказала Ольга Айвазовская.

В то же время в "Опоре" выступают против электронного голосования.

"Или во время выборов или во время референдумов. Учитывая вопросы безопасности, доверия к самому инструменту. И способности государства реагировать на эти вызовы. Потому что злоупотребления могут быть внешними игроками, той же Россией", - объяснила общественный деятель.

Закон о "О народовластии через всеукраинский референдум" Верховная Рада приняла 26 января. Его подавал президент Владимир Зеленский.

Всеукраинский референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн граждан, имеющих право голоса.

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