Рада приняла президентский закон о референдуме

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Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенный президентом Владимиром Зеленским. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

Поддержали закон 226 депутатов из фракции "Слуга народа" и 20 - из группы "Доверие".

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается по требованию не менее чем 3 млн украинцев, имеющих право голоса. Объявляет о проведении референдума президент указом, пишет "Новое время".

Нельзя выносить и рассматривать на всеукраинском референдуме вопросы:

- направлены на ликвидацию независимости Украины;

- нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности;

- создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды;

- налогов, бюджета, амнистии, а также те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Можно выносить на референдум:

- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

- вопросы общегосударственного значения;

- вопрос об изменении территории Украины;

- вопрос о прекращении действия определенного закона Украины или отдельных его положений.

9 июня 2020 года Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует эту процедуру.