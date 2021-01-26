Рада приняла президентский закон о референдуме

Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенный президентом Владимиром Зеленским. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.
Поддержали закон 226 депутатов из фракции "Слуга народа" и 20 - из группы "Доверие".
Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается по требованию не менее чем 3 млн украинцев, имеющих право голоса. Объявляет о проведении референдума президент указом, пишет "Новое время".
Нельзя выносить и рассматривать на всеукраинском референдуме вопросы:
- направлены на ликвидацию независимости Украины;
- нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности;
- создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды;
- налогов, бюджета, амнистии, а также те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
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Можно выносить на референдум:
- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- вопросы общегосударственного значения;
- вопрос об изменении территории Украины;
- вопрос о прекращении действия определенного закона Украины или отдельных его положений.
9 июня 2020 года Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует эту процедуру.
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