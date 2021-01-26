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вторник, 26 января 2021 16:20

Рада приняла президентский закон о референдуме

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Автор: скриншот
  Голосование по фракциям
Голосование по фракциям

Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенный президентом Владимиром Зеленским. За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

Поддержали закон 226 депутатов из фракции "Слуга народа" и 20 - из группы "Доверие".

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается по требованию не менее чем 3 млн украинцев, имеющих право голоса. Объявляет о проведении референдума президент указом, пишет "Новое время".

Нельзя выносить и рассматривать на всеукраинском референдуме вопросы:
- направлены на ликвидацию независимости Украины;
- нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности;
- создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды;
- налогов, бюджета, амнистии, а также те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Можно выносить на референдум:
- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- вопросы общегосударственного значения;
- вопрос об изменении территории Украины;
- вопрос о прекращении действия определенного закона Украины или отдельных его положений.

9 июня 2020 года Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует эту процедуру.

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26
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