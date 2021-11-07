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воскресенье, 07 ноября 2021 18:21

В правительстве Шмыгаля от начала удержались восемь человек – инфографика

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С момента назначения правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем на министерских должностях удержались восемь человек.

Об этом свидетельствует инфографика "Слово і діло"

вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

Алексей Резников был министром по реинтеграции оккупированных территорий, а теперь стал министром обороны;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр социальной политики Марина Лазебна;

министр развития громад и территорий Алексей Чернышев;

министр юстиции Денис Малюська;

министр Кабмина Олег Немчинов.

Еще два министра работают с июня и декабря 2020-го - министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и науки и образования Сергей Шкарлет.

 

Первыми из Кабмина уволили Уманского и Емца, они ушли через 26 дней работы. В Министерство здравоохранения пришел Максим Степанов. Его уволили после года и месяца работы, заменив на Виктора Ляшко. Так что у нас третий глава Минздрава.

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Нет стабильности и в Министерстве экономики. Две недели обязанности министра исполнял Павел Кухта, чуть больше года полноценным министром был Игорь Петрашко. В мае 2021-го его заменили Алексеем Любченко, ходили слухи, что он может стать премьер-министром. Но Любченко уволили.

В Минэнерго был ряд исполняющих обязанности, только в апреле этого года назначили полноценного руководителя – Германа Галущенко.

В конце 2020-го возобновили Министерство аграрной политики и продовольствия, его возглавляет Роман Лещенко.

"Кадровая политика во время президентства Владимира Зеленского отличается своей нестабильностью", - пишет "Слово і діло".

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров.

Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики.

Парламент до сих пор не утвердил программу правительства.

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Дата
07
ноября

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