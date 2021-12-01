Рада повысила налоги: что подорожает

Рассмотрение сверхважного финансового документа неоднократно переносилось. Фото: 1NEWS

Верховная Рада 30 ноября приняла так называемый "ресурсный" закон.

Законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений с поправками в Налоговый кодекс предполагает повышение и изменение ставок ряда налогов для бизнеса. Эксперты говорят, что дополнительные расходы предприятия переведут на конечного потребителя. То есть – на рядового украинца.

Gazeta.ua разбиралась, что для нас изменит этот закон.

Эпопея с принятием

Рассмотрение важнейшего финансового документа неоднократно переносилось. Проводили длительные консультации. Они касались "самых болезненных вопросов для сверхкрупного бизнеса", как сказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев журналистам за день до принятия закона. Речь шла, в частности, об аграрном секторе экономики, налогообложении добычи недр.

"Это, пожалуй, самый сложный законопроект для нашего комитета в этом году", – заявил Гетманцев с трибуны Верховной Рады. Нардепы представили 11,5 тыс. поправок после первого чтения.

Принятие "ресурсного" законопроекта – почти ежегодная практика. Такие поправки в Налоговый кодекс должны увеличить ресурс доходной части бюджета на следующий год. Сначала правительство ожидало от законопроекта дополнительные 60 млрд грн, затем снизило ожидания до 50 млрд грн и еще раз – до 34 млрд грн. Сейчас Гетманцев говорит, что ожидают дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022.

Продукты могут подорожать

Изменения в налогообложении земли могут привести к удорожанию фермерских продуктов на рынках.

"Для собственников земельных участков за пределами населенных пунктов, не сдающих их в аренду, установили минимальное налоговое обязательство, что по факту будет означать увеличение земельного налога иногда в 5-17 раз", - говорит Gazeta.ua заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Крестьяне, за год зарабатывающие более 72 тыс. грн, то есть более 12 минимальных зарплат, от продажи собственного урожая, будут платить еще 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора, говорит нардеп. Поэтому фермерские продукты на рынках могут подорожать, прогнозирует Железняк.

Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай добавил: если сумма всех налогов и сборов, уплачиваемых пользователем, будет меньше 5% нормативной оценки земельных участков, то разницу ему нужно будет заплатить как налоговое обязательство.

"Минфин предполагал, что объем этого налогового поступления будет около 10 млрд грн", – отметил эксперт.

Изменения в налогообложении земельных участков назвал элементом борьбы с теневым рынком заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"У нас высокий теневой рынок земли и много сельскохозяйственной продукции выращивается именно там. Идея борьбы с "тенью" логична", – считает он.

Подорожает ли недвижимость?

"Ресурсный" закон устанавливает также новые подходы по налогообложению сделок на рынке недвижимости. Но изменения существенно не отразятся на уровне цен на рынке, считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

Теперь при продаже третьего и последующих объектов недвижимости в течение отчетного налогового года продавцу придется уплатить 18% от чистого дохода в виде налога на доходы физических лиц. Норма не касается наследства.

"18% НДФЛ с третьей продажи будут взимать с разницы между ценой покупки и ценой продажи. Раньше размер этого налога был 5%, но со всей суммы сделки", - комментирует Юрий Пита.

По его словам, итоговая сумма уплаты в госбюджет будет напрямую зависеть от разницы между ценой покупки и ценой продажи объекта. Нововведение будет касаться бизнесменов, вкладывающих средства в большое количество объектов для последующей перепродажи по более высокой цене.

Новая система налогообложения не коснется более 90% всех ожидаемых сделок на вторичном рынке недвижимости, по прогнозам АСНУ.

Юрий Гайдай отмечает, что часть застройщиков использует такую схему: передает квартиры в собственность физического лица, а та – перепродает другим покупателям. Так что определенная часть рынка подорожание все же почувствует.

Индустрия недвижимости опасалась других изменений, заложенных в первой версии законопроекта. К примеру, введение НДС на продажу жилья могло привести к удорожанию жилья до 20% как для новых покупателей, так и для тех, кто вложил средства в квартиру на этапе строительства. Однако от этого отказались.

Формула ренты и влияние на Ахметова

Версию законопроекта к первому чтению окрестили "антиахметовской". Новый законопроект предлагал повышение ренты на добычу руды и привязку ее к мировым ценам. Ранее ставка ренты была привязана к себестоимости добычи.

Напомним, что летом этого года стоимость руды на мировых рынках достигала $200 за тонну. Однако в конце июля стремительный рост цен на мировых рынках сменился падением и участники рынка заговорили о том, что повышение ренты сделает производство нерентабельным.

Ко второму чтению комитет Гетманцева предлагал уменьшить налогооблагаемую базу и ввести коэффициент понижения, однако практически в последний момент при рассмотрении законопроекта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил вернуться к первоначальной версии формулы. И депутаты согласились.

Согласно новому закону, ставка ренты составляет: менее $100/т – 3,5%, $100-200/т – 5%, $200/т – 10% (согласно индексу Platts IODEX 62% CFR China).

"Для цены до $100 за тонну рентные платежи на руду будут меньше, чем были до сих пор. А если цены будут выше этой границы, придется платить больше", – комментирует Юрий Гайдай.

Новую модель расчета ренты назвал достаточно компромиссной эксперт "Лиги Антитраста" Владимир Даценко. По его данным, в большинстве других стран рентная плата составляет от 7 до 15% от мировых цен на руду независимо от уровня цен.

"А при цене менее 80 долл. за тонну рента равнялась бы тем же 2,5-3долл., что и сейчас", - пишет Даценко для "Зеркала недели". По его прогнозу, новый закон позволит увеличить объем рентной платы с 4-5 млрд грн до 8-10 млрд в год на ближайшие пару лет, а если в 2023 году цены на руду вернутся к отметке 80-100 долл. за тонну, государство вернется к 2,5 долл. ренты, которые имеет сейчас.

Подорожает мобильная связь, алкоголь, табак и курятина

Эксперты ожидают подорожания услуг мобильных операторов и подакцизных товаров.

"Изменится на 5% оплата за радиочастотный ресурс, которую платят мобильные операторы. Эту небольшую составляющую от себестоимости они переведут на конечных потребителей", – объясняет Гайдай.

За счет изменений в акцизах на алкоголь следует ожидать незначительного повышения в цене и этой продукции. Причем большее подорожание коснется крепкого алкоголя, добавляет эксперт.

Ярослав Железняк также ожидает подорожания алкоголя и табака, но отмечает, что индексация акциза на эти изделия не будет слишком ощутима в цене.

В то же время эксперты видят возможным повышение цен на мясо птицы. Закон №5600 исключает из списка плательщиков единого налога (4 группы) бизнесменов, основным видом деятельности которых является разведение птицы.

"Что может быть ощутимо для потребителя, это потенциальное повышение цены на курятину, индейку и другую птицу, поскольку производители не смогут пользоваться льготным налогообложением по упрощенной системе", - говорит Железняк.

По словам нардепа, закон будет оказывать значительное негативное влияние на граждан косвенно.

"Он содержит много фискальных норм, которые вредят предпринимателям и ухудшают инвестиционный климат в стране. Это почувствует каждый украинец и по рабочим местам, и по государственному бюджету, и по зарплатам в кармане", - подытожил он.

Закон увеличивает налоговую нагрузку на всех, кроме крупных финансово-промышленных групп, говорит Юрий Гайдай.