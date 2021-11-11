Гетманцев поблагодарил предпринимателей за высокий уровень сознания

Фискализация является исключительно инструментом детенизации экономики Украины – Гетманцев. Фото: ukrinform.ua

Начавшийся главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым процесс фискализации некоторых категорий предпринимательской деятельности демонстрирует положительную динамику.

Об этом Гетманцев сообщил на своей странице в Тelegram.

В частности, глава финансового комитета сообщил о том, что с начала 2021 года количество предпринимателей, зарегистрировавших регистраторы расчетных операций (РРО) и программное обеспечение (ПРРО) увеличилось на 95 тыс. человек (на 27%). В частности, на 66% возросло количество РРО/ПРРО, зарегистрированных физическими лицами-предпринимателями, которые являются плательщиками единого налога и рисковыми группами ФЛП (+150%). Таким образом, по состоянию на ноябрь 2021 года общее количество РРО/ПРРО составляет 446 тыс.

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Гетманцев поблагодарил предпринимателей и подчеркнул, что фискализация является исключительно инструментом детенизации экономики Украины.

"Спасибо налогоплательщикам за высокий уровень общественного сознания и понимание того, что РРО – это просто и доступно. Хочу еще раз напомнить, что фискализация - это не о налогах, это, в первую очередь, о прозрачности деятельности и цивилизованных правилах ведения бизнеса", - подчеркивает Гетманцев.

Согласно Законам №128-IX и №129-IX, принятым Верховной Радой Украины 20 сентября 2019 года, с 1 января 2021 года использование РРО/ПРРО стало обязательным для ФЛП - плательщиков единого налога 2,3,4 групп . В частности, использовать РРО должны Интернет-магазины, рестораны и кафе, турагентства и туроператоры, гостиницы, продавцы ювелирных изделий, текстиля, магазины секонд-хенд и все остальные, кроме плательщиков единого налога 1 группы, осуществляющих торговлю за наличные деньги на рынках. Сначала нововведения вызвали протесты малого и среднего бизнеса, но со временем предприниматели согласились с аргументами главы финансового Комитета парламента. Как свидетельствует статистика, предприниматели действительно поняли на собственном опыте, что использование кассовых аппаратов не доставляет им дополнительных неудобств. Гетманцев неоднократно акцентировал внимание на том, что благодаря фискализации предпринимательской деятельности Украине удастся положить конец уклонению от уплаты налогов игроками крупного бизнеса, которые использовали предпринимателей для "отмывания" значительных сумм. Каждый год Украина теряла от этого миллиарды гривен налоговых поступлений.