Нардеп Лерос задекларировал криптовалюты на 46 млн грн - НАПК увидело криминал

Лероса исключили из фракции "Слуга народа" в позапрошлом году. Фото: Facebook.com/leros.geo

Внефракционный народный депутат Гео Лерос задекларировал криптовалюты более чем на 46 млн грн. Однако он не смог подтвердить документально.

Об этом из справки Национального агентства по предупреждению коррупции сообщает "Слово і діло".

Речь идет о декларации нардепа за 2020 год. Лерос задекларировал 49 биткоинов и 356 единиц криптовалюты Ethereum, минимальная стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2020-го составляла 46,29 млн грн.

Депутат объяснил, что купил валюту еще в 2015-16 годах и не помнит точную дату. А получил ее в собственность на флеш-накопителе.

Однако уже после подачи декларации подарил криптовалюту своему брату. Внес это как расходы посредством сообщения об имущественных изменениях.

НАПК не взяло такое объяснение к сведению. По мнению ведомства, выглядит странно, что Лерос подарил криптовалюту после получения запроса от Нацагентства.

Орган просил предоставить объяснение и документальное подтверждение факта собственности.

Также нардеп не предоставил подтверждающей информации о размещении криптовалюты в блокчейне по адресу кошелька.

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"Недостоверные сведения отличаются от достоверных на 46 290 947 грн, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", – заявило НАПК.

Сообщило о признаках правонарушения по уголовной статье "Декларирование недостоверной информации".

Кроме того в НАПК заявили, что Лерос получил 22,15 млн грн, которые не соответствуют его законным доходам и источники происхождения которых не подтверждены.

Также нардеп не указал стоимость квартиры площадью 336,7 кв. м в Киеве.

В ноябре прошлого года Лерос в Верховной Раде назвал президента Владимира Зеленского "главным предателем". После этого нардепу выключили микрофон. Депутат показал Зеленскому средний палец. Лероса обвинили в хулиганстве. Подозрение вручили работники ГБР. На следующий день вручили еще одно подозрение - за невыполнение вступившего в законную силу решения суда. Нардепу избрали меру пресечения в виде личного обязательства. В январе дело о среднем пальце направили в суд.