"Слуга народа" задекларировал биткоинов почти на 100 млн грн

Олег Бондаренко шел 60 в списке "Слуга народа" в парламент. Фото: Facebook.com/bondarenko.oleg.volodymyrovych

Народный депутат от "Слуга народа" Олег Бондаренко задекларировал в собственности 80 биткоинов.

Декларацию нардепа за 2020 год проверило Национальное агентство по предотвращению коррупции, пишет "Слово і діло"

В то же время, нардеп не предоставил никаких документальных подтверждений приобретения в собственность криптовалюты, а также ее наличие на конец отчетного периода.

"Слуга" отказался предоставить информацию о публичном адресе криптовалюты. А значит, у него нет надлежащих доказательств подтверждения собственности на биткоины, сообщило НАПК.

По состоянию на 15:30 по киевскому времени 13 января на бирже Binance биткоин торговался по $43 784. То есть 80 биткоинов стоят более 97 млн грн.

В НАПК их стоимость оценили почти в 63,94 млн грн.

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Также нардеп ошибся при декларировании ценных бумаг предприятий "ХЮЗ" и "Харьковский завод электромонтажных изделий". Указал общую цену ценных бумаг вместо номинальной стоимости одной акции.

"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на 69 938 732 грн, что составляет более четырех тысяч прожиточных минимумов", - сообщили в НАПК и заявили о признаках уголовного правонарушения.

В то же время нардеп заявил, что будет оспаривать заключение Нацагентства. "Мной ничего не скрывалось, не искажалось", - сказал.

На досрочных выборах в Верховную Раду Олег Бондаренко шел 60 в списке партии "Слуга народа". Является председателем Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. До депутатства был директором компании "Інвестплюс".

В декабре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по признакам незаконного обогащения нардепа от "СН" Андрея Клочко. Мать нардепа в течение двух лет стала владелицей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и Tesla Model X, выяснили журналисты. Клочко - председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.