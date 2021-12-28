САП взялась за "слугу" Клочко, мать которого накупила имущества на 14,5 млн грн

Андрей Клочко возглавляет Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Фото: @Andriy.Klochko

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по признакам незаконного обогащения народного депутата от "Слуга народа", председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко.

Об этом сообщил Bihus.Info.

В сентябре журналисты показали, что мать нардепа Клочка – Наталья – в течение двух лет стала владелицей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и Tesla Model X 2016 года.

Рыночная стоимость имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, а старт стоимостных покупок совпал с попаданием Клочко в Верховную Раду.

Нардеп заявил, что матери помогает "обеспеченная" сестра. Однако журналисты выяснили, что женщина не имеет никакого бизнеса и состояния для приобретения данной недвижимости и имущества.

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После выхода сюжета юристы Bihus.Info обратились к Офису генерального прокурора с заявлением о возможном незаконном обогащении нардепа – приобретении им активов, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

После жалобы в суд САП открыла уголовное производство по статье "Незаконное обогащение". Статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Андрей Клочко попал в Верховную Раду на выборах в 2019 году по списку "Слуги народа" – 83 номером.

В парламент был частным предпринимателем с основным видом деятельности – торговля книгами.