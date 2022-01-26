Нардепы резко заболели - Раду хотят отправить на карантин

В парламенте не хватает депутатов для принятия решений. Фото: Getty Images

Сессионный зал Верховной Рады посещает мало народных депутатов для принятия решений.

Утром в парламенте зарегистрировались 182 депутата из 423. Для принятия решения нужно минимум 226 голосов.

Вчера утром регистрировалось 181.

В партии "Слуга народа" заявили о "тенденции к увеличению количества больных" Covid-19.

"По состоянию на утро 26 января только среди депутатов от "Слуги народа" зафиксировали 17 подтвержденных случаев заболевания. Также ковидом болеют 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по два-три новых случая заражения", - сообщили в ВР.

В Верховной Раде инициировали совещание с участием глав фракций и групп. На нем обсудят формат работы парламента на следующей неделе.

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ВР на следующей неделе может пойти на карантин до 15 февраля, сообщил нардеп от "Голос" Ярослав Железняк.

"Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина - большое количество заболевших", - написал он.

Его коллега по фракции Кира Рудик предположила, что вместо пленарных заседаний депутаты продолжат работу в комитетах.

"Сейчас все больше депутатов болеют, эпидемиологическая ситуация сложная. Поэтому, возможно, мы только откроем сессию и пойдем работать в комитетах на следующей неделе", - цитирует депутата "Інтерфакс-Україна".

По календарному плану 1 февраля Верховная Рада должна открыть седьмую сессию. И на ближайшей неделе депутаты должны работать в пленарном режиме.

Верховная Рада была пять недель на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале вчера. Перед этим парламент заседал 17 декабря.