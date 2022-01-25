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вторник, 25 января 2022 18:11

"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения

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Президент Владимир Зеленский сегодня празднует день рождения. Главе государства исполнилось 44 года. День проводит на работе, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. А вместо подарков поздравлять предлагает перечислением средств на благотворительность. Давать деньги советует детским домам.

"Поддержать их будет лучшим подарком для президента Украины в этот день", – написал Никифоров.

Как народные депутаты и члены правительства поздравляли главу государства и придерживаются ли такого пожелания в выборе подарков – в материале Gazeta.ua.

Автор: Сергей Старостенко
  Давид Арахамия, сколько денег дал - не рассказал. Указал, что много
Давид Арахамия, сколько денег дал - не рассказал. Указал, что много

"Поздравлял президента. Он предоставил список, куда предложил перечислить деньги. Я перечислил", – говорит глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сколько денег дал – не рассказал. Отметил, что много.

Автор: Анастасия Прокаева
  Алексей Резников поздравил президента перед камерами
Алексей Резников поздравил президента перед камерами

Министр обороны Алексей Резников, который в Верховной Раде встречался с лидерами фракций и руководителями парламента, поздравил президента перед камерами после того, как об этом упомянули журналисты во время брифинга.

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"Господин президент, с днем ​​рождения! Пусть все будет хорошо. Добра, позитива, кроме ПЦР-теста", – сказал глава Минобороны.

"Лично не поздравил. Сегодня день рождения моей мамы. Поэтому с ней праздную", – рассказал член фракции "Слуга Народа" Юрий Камельчук. Будет ли давать деньги на предложенные президентом благотворительные проекты – не ответил. Заметил, что ежемесячно дает около 30 тысяч гривен на благотворительность.

Автор: Сергей Старостенко
  Данило Гетманцев сказал, что поздравил Зеленского с утра по телефону
Данило Гетманцев сказал, что поздравил Зеленского с утра по телефону

Данило Гетманцев, нардеп от "СН", глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сказал, что поздравил Зеленского утром по телефону.

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"Поблагодарил за работу. За то, как он меняет страну. За то, что у меня есть возможность работать с ним вместе над тем, чтобы страна была лучше. Пожелал ему порядочных людей рядом. И чтобы Бог помогал ему и нам сделать из нашего государства преуспевающую страну", – заявил нардеп.

Деньги на благотворительность Гетманцев пока не давал, но не исключает, что сделает это.

"О сумме – подумаю. Благотворительность – это точно не для рекламы", – сказал народный избранник.

Нардеп от "слуги" Николай Тищенко поздравил президента на странице Instagram.

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Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

"Верю в нашу победу! За нами сила, за нами правда, за нами народ! Сил, здоровья, терпения и Божьего благословения!" – написал Тищенко.

Стал ли благотворителем в качестве подарка президенту – не отметил. Написал, что помнит это желание Зеленского. И предложил реквизиты, кому можно помогать.

Еще один народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко также поздравил главу государства в соцсети.

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Публикация от Олександр Санченко (@oleksandr_sanchenko)

"Желаю здоровья и воли для достижения поставленных целей", – написал нардеп.

Также предложил подписчикам фонды, куда можно перечислить деньги. Написал, что сам сделал это – выбрал дом ребенка "Антошка" в Краматорске.

В 2019 году, в день своего рождения, Зеленский подал документы в Центризбирком, чтобы баллотироваться на высший пост. Программу назвал "Страна мечты". Там обещал: закон "О народовластии" – власти будут ставить задачу через референдум; снятие неприкосновенности с президента, народных депутатов и судей; законы об импичменте президента и отзыве народного депутата. Также - выборы в ВР и местные советы – по открытым спискам; лишение депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы; появление мировых судов; зарплата военнослужащих на уровне стандартов НАТО; "нулевую декларацию" для бизнеса – легализацию доходов за 5%.

Среди инициатив было: осужденным за коррупцию – пожизненный запрет занимать госдолжности и конфискацию имущества; страховая медицина и обязательный ежегодный медосмотр бесплатно; "образовательные ваучеры" способным школьникам; год льготного налогообложения для молодых предпринимателей.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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25
января

Как кулак: нашли огромный бриллиант

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