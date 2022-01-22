"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье

Роман Грищук начинал с КВН в "Сборной КПИ". Через несколько лет стал успешным комиком, а увлечение переросло в бизнес и известный проект "Мамахохотала". В 2019 году неожиданно для всех Роман баллотировался на выборах Верховной Рады. Выиграл на мажоритарном округе №222 в Киеве и уже более двух лет является народным депутатом во фракции "Слуга народа". За это время он не обзавелся десятками помощников, водителем и охраной, характерными для нардепов. Почему? Об этом рассказывает интервью Gazeta.ua.

Говорим также о том, с чем приходится иметь дело нардепу-мажоритарщику в столице, чему трудно противостоять хаотическим застройкам, с какими бедами приходят киевляне на прием и что происходит в парламентской фракции "СН".

Автор: Тарас Подолян Роман Грищук родился в Киеве. Окончил медико-инженерный факультет Киевского политехнического университета. В 2012 году с друзьями основали юмористическую студию "Мамахохотала". Народный депутат от партии "Слуга народа". Избирался на парламентских выборах 2019 года по избирательному округу №222 в Киеве. Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Жена Анна Гресь – актриса, бизнесвумен. Воспитывают сына Тимофея.

Политике есть место и в шоу-бизнесе, и в искусстве. В украинском шоу-бизнесе особенно. Искусство не может быть вне политики. Живем в государстве, обществе, а не в лесу. Общество априори политическое.

Артистам, выступающим в Москве и говорящим, что они вне политики, нужно это объяснять. Культура отмены и травли может спровоцировать ответную агрессию.

У нас идет война. Есть страна-агрессор. Это враг. И одно из полей битвы – информационное. Когда говоришь, что вне политики – на самом деле ты в ней. Но не понимаешь, как сам становишься ее инструментом.

Хватает ли заработной платы депутата? Я столько же получал в "Мамехохотала", но там структура зарплаты строилась по-другому. Здесь регулярные деньги, там по месяцам были разные цифры, потому что это был бизнес. Сейчас проект работает без меня.

Опыт в Раде – это будто год за два в обычной жизни

Первый год в Верховной Раде узнавал очень много нового. Я никогда не учился столько. Опыт в Раде – это как год за два в обычной жизни. Я председатель подкомитета образования в течение жизни, поэтому уверен, что учиться нужно постоянно.

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Слухов о себе никогда не слышал. В "Мамахохотала" вся команда была как семья. Мы были немного оторваны от всего шоубизнеса. Сами по себе. Просто делали свое шоу. В Верховной Раде все друг другу политические конкуренты. Трудно было первый год к этому привыкнуть. Советую почитать книгу "Политики не лгут", там много крутых тезисов.

Стал депутатом в 30 лет. Такого в планах не было. Записал на ютюб видео в 28 лет, чего хочу достичь до 30. Там было о том, чтобы посетить какое-то количество стран, выучить языки, посмотреть фильмы. Сейчас на видео смешно смотреть. Я превзошел свои цели.

Депутатство учит, что нет черного и белого. Момент, когда нужно отвлечься от этого – очень тяжелый. Любое решение имеет разные стороны. В политике не скажешь: они плохие, а мы хорошие. Бывают хорошие люди и плохие поступки, бывают плохие люди и хорошие поступки.

Есть то, чем горжусь. Реформы, например. Рынок земли, легализация игорного бизнеса. Я горжусь тем, что Горжусь, что благодаря моей правке средства от азартных игр идут на образование и науку. С этого года они уже перенаправляются в фонд образования и науки.

Имею отрицательную черту – хочу быть со всеми хорошими. А так не выходит. Мама рассказывала, как в детском садике дала вафли и сказала поделиться с друзьями. Всем раздал, а мне не осталось. Чем взрослее становишься, тем больше понимаешь, что ты можешь кому-то не нравиться – и это нормально.

Когда принимаешь закон, хочешь быть хорошим со всеми. А в любом законе есть выигравший от него и проигравший

Когда принимаешь закон, хочешь быть хорошим со всеми. И в любом законе есть тот, кто от него выигрывает, и тот, кто проигрывает. Например, принимается генплан Киева, чтобы застройщики не застраивали все подряд: они от этого проигрывают. Проигрывают политики, имеющие сверхприбыли. Я борюсь с застройкой НАУ – они меня ненавидят за это.

Врагов никогда не было. Был хорошим со всеми. Теперь не так.

В шоу-бизнес вряд ли вернусь. Это хорошая история, когда ты меняешь вид деятельности. Отлично для развития.

С женой вместе учились в КПИ. Я был главой студсовета на третьем курсе. Она, первокурсница, опоздала на посвящение, чим привлекла к себе внимание. С тех пор мы вместе. Она всегда рядом, люблю ее. Во многом мой антипод. Я уравновешиваю ее, она – зажигает меня.

Когда ты встречаешься – это одно. Когда начинаешь жить вместе – для меня это было вызовом. Чтобы бытовуха не убила отношения. Общий быт нас сблизил.

На пенсию пока не откладываю. Будет пенсионная реформа, тогда буду собирать

На пенсию пока не откладываю. Будет пенсионная реформа. Когда начнет работать система накопления, буду собирать.

Сплю меньше, но не от работы, а из-за появления ребенка. Где-то на третий месяц депутатства родился сын. Жена еще меньше спит. Когда приходишь с работы, нужно еще найти силы поиграть с ребенком, качественно провести с ним время.

Хочу быть мэром Киева. В перспективе управлять городом мне было бы интересно. Когда-то боялся сказать об этом.

Люди думают, что депутаты всесильны. Что можно прийти к нардепу – он получит волшебную палочку и решит проблему. "Вам нужны деньги? Вот, пожалуйста". Я всегда говорил во время избирательной кампании: "Я – представитель народа, у меня есть определенные инструменты, значит они есть у вас".

90% проблем, с которыми приходят люди, – это вопрос в плоскости местных властей. Говорят: дайте материальную помощь, сделайте ремонт крыши, подъезда или придомовой территории, заасфальтируйте улицу. Если ты этого не будешь делать, то люди скажут: а где депутат? Учитывая, что в Киеве нет депутатов райсовета. На каждой встрече приходится разъяснять, что у вас приватизированная квартира. Крыша дома принадлежит вам. Не городу, депутату или мэру. Так же и дом в целом. Многие еще с советской ментальностью – для них квартиру выдали, и кто-то другой должен ее обслуживать.

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У людей Киев завершается на пороге квартиры. А дальше – это не мое. От этого много проблем в государстве. Ибо есть плохая власть, а хороший я. Есть государство, а есть я. Восприятия, что ты и есть государство – нет.

Многих власть меняет. Это самая большая ошибка

Многих власть меняет. Часто в Раде люди думают, что депутатство навсегда. Это самая большая ошибка. Это сразу видно. Условно депутаты чувствуют, что им позволено больше, чем другим. Они не думают о завтра. У меня принцип принятия решений таков: веду себя так, как бы хотел, чтобы вел себя мой депутат, когда я уже буду вне парламента.

Автор: Тарас Подолян Народный депутат от “Слуги народа” Роман Грищук: “В 2019 году у нас, по сути, произошла электоральная революция. Когда люди сказали: лучше эти новые, чем старые. Сейчас на чаше весов будет – старые, старые-новые или новые-новые. Вот это и есть чистка”

У меня самый большой студенческий округ в Украине. В Соломенском районе находятся: КПИ, НАУ, КНУБА. Ко мне очень часто обращаются студенты. Когда был первый большой локдаун, их хотели выселить из общежитий НАУ, КПИ, КНУСА, КНУ и других. Есть дети с оккупированных территорий, есть те, кому некуда возвращаться, потому что дома родственники болеют. Мы тогда вместе заняли активную позицию против этого. Была большая кампания – и кто хотел, тот остался.

Онлайн-обучение – большая опасность. Это отзовется нам через годы

Есть проблема с тем, что не все университеты выходят на очную форму обучения или хотя бы смешанную. Онлайн-обучение – большая опасность. Когда студенты два года занимаются без практических занятий – это имитация образования. Полтора годау студенты НАУ просто учатся онлайн – о каком качестве образования можно говорить? С точки зрения государства такая ситуация – катастрофа. Это отзовется нам через годы.

Выступаю против застройки территории НАУ. Там хотят построить 14 многоэтажек. Цель руководства НАУ – прийти и застроить. Решение согласовали еще в 2014 году. Через эти дома ближайшие улицы станут в пробках. Стадион НАУ и зеленые насаждения – прощайте. Это отнимает любую возможность развития университета. На том месте должен быть стадион олимпийского типа для студенческого спорта как в американских университетах, а не жилая застройка. Но наше законодательство прописано так, что только заказчик (в этом случае НАУ) может отменить всю эту историю. Единственное, что может быть – активная позиция общества и студентов. Должна быть также позиция города, но Киеву это почему-то не интересно.

За столько лет в столице не удалось остановить хаотическую застройку. Ибо застройщики управляют городом. В Киевсовет заводят целые фракции под них. Затем они выдают разрешения на застройку. Это высокомаржинальный бизнес, когда очень просто удается получить землю.

Я за то, что город должен развиваться и развиваться в старых промзонах. Должны быть прозрачные аукционы с четкими ограничениями на покупку земли. Сейчас берут землю или стадион в аренду на 10 лет, затем строят ЖК. Договор аренды истечет, жители создадут ОСМД и смогут забрать ту землю. Покупаешь землю, строишь ЖК – тогда должен построить еще и коммунальную школу и детский сад. А ведь тогда и маржа будет не 400%. Зачем это застройщикам?

Ревитализация – это когда должны использоваться заброшенные индустриальные зоны. Именно здесь должны строить ЖК и бизнес-центры, а не на местах парков. Потому я и поддерживал идея приватизацию завода "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") было продано 27 октября на аукционе за 1 429 017 000 грн. - Gazeta.ua).

Не спасли стадион у БК "Росток". Там строится торговый центр

Не спасли стадион у БК "Росток". Там строится торговый центр. Сейчас мы переписали все стадионы Соломенского, Шевченковского, Печерского районов. Чтобы понять, кто под угрозой. Когда мы видим, что стадион ни у кого не на балансе – это потенциальное место для застройки. Включаем все механизмы, чтобы взять его на баланс и восстанавливать. Видим в школе разбитый стадион – привлекаем средства, чтобы восстановить. Тогда труднее застраивать. Обычно такие объекты "убивают", а потом говорят: там чаща, только наркоманы тусуются – лучше будет торговый центр или многоэтажка.

У Киева шикарная стратегия города. Ее написали еще в 2017 году. Просто по ней никто не идет. Там план в цифрах и пунктах, к чему должны прийти к 2025 году. Давайте его делать.

Езжу в Раду на метро, ​​когда пленарные заседания. Быстрее доехать так, чем стоять в пробке. В метро люди не узнают, сидят в телефонах или в книжках. На самом деле многие коллеги ездят в парламент на метро.

Еще в советский период планировали ветку метро в аэропорт "Киев". Это логично, когда аэропорт находится в столице. Сейчас туда ходит один троллейбус. Аэропорт в Киеве, а добраться из него в центр сложно. Но власти города за 10 лет не могут одну станцию ​​метро построить. А целая ветвь будет еще труднее даваться.

Выборы – это условная чистка. Люди своим голосом ее проводят. В 2019 году у нас, по сути, произошла электоральная революция. Когда люди сказали: лучше эти новые, чем старые. Сейчас на чаше весов будет – старые, старые-новые или новые-новые. Вот это и есть чистка. Все должен решать избиратель.

Маленькими шагами идем в правильном направлении к развитию парламентаризма в Украине. Избиратели и депутаты становятся сознательнее. Не может быть мегасознательная Рада, когда безсознательный народ, и наоборот. У ответственного народа не может быть безответственной власти. Власть – это зеркало общества.