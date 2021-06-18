Путин явно был разочарован, потому что рассчитывал на большее - эксперт

Петр Олещук: "Штаты не готовы обсуждать с Россией вступление Украины в НАТО". Фото: Радио Свобода

США не стремятся сблизиться с Россией – лишь хотят избежать эскалации отношений. Вопрос Украины остается на повестке дня США – именно из-за него был назначен саммит. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

"В целом эта встреча для Украины нейтральная, – считает он. – Перечень вопросов, которые поднимались на ней обеими сторонами, очень широк, хотя украинский вопрос и было одним из ключевых. Но понятно, что Соединенные Штаты не готовы обсуждать с Россией вопрос вступления Украины в НАТО и таким образом признавать за Россией право вето. Со стороны Путина прозвучало заявление о реализации Минских договоренностей лидерами США и России. Встреча продемонстрировала наличие противоречий между двумя странами, которые невозможно решить. Саммит вышел короче заявленного времени – он продолжался четыре часа вместо пяти. После саммита Путин явно был разочарован, потому что рассчитывал на большее. Российский президент хочет, чтобы его страну снова признали мировым лидером. Но США к этому не готовы. Сигналов по сближению между двумя странами нет. США просто не настроены на эскалацию отношений с Россией".

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Штаты не отвернутся от Украины и в дальнейшем продолжат ее поддерживать, уверен Петр Олещук.

"Украина не является сверхважной темой, волнующей американскую дипломатию. У нее полно проблем во внешней политике – отношения с Китаем, международный терроризм ... Однако украинский вопрос для Соединенных Штатов все еще актуален. Доказательством этому служит само проведение этого саммита. Его назначили после того, как Россия устроила передвижение своих военных сил на границе Украины, вызвав напряжение на международной арене. То есть Украина все еще находится в списке приоритетов США. Американская поддержка будет оказываться и в дальнейшем – дипломатическая, финансовая, военная. Но стоит понять, что Соединенные Штаты не будут за нас воевать с Россией и не будут решать сами наши проблемы.

Россия и США могли договориться о перезагрузке отношений. Во время своего президентства Трамп встречался с Путиным тет-а-тет, только в присутствии переводчика. Байден же отказался вести переговоры с Путиным с глазу на глаз и встретил его вместе с целой делегацией. Заключать какие-то скрытые договоренности с российским президентом Байдену не выгодно – прежде всего потому, что в Конгрессе США существует мощное антироссийское лобби. Лидеры двух стран могут договариваться о стратегическом сотрудничестве – например, в Афганистане, где оба имеют собственные интересы. Но каких-то подковерных договоренностей, в частности по Украине, не будет.

В целом этот саммит не стал каким-то прорывом и вообще не был таким уж важным. Какого-либо сближения, подписания крупного соглашения между сторонами не намечается – слишком уж на разных позициях они стоят. Российские СМИ молчат, не слышно криков о том, что Путин всех обыграл – значит ничего особенного на саммите не произошло. Что касается интересов Украины – то они должны обсуждаться на отдельной большой встрече. Но пока такой встречи не планируется", – заключает эксперт.

США не будут отменять или ослаблять санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины. Президент США Джо Байден сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину во время саммита в Женеве. Также президент США назвал Украину страной, относительно которой Вашингтон имеет большие разногласия с Россией.