США пообещали не ослаблять санкции против РФ

США не будут ослаблять санкции против России. Фото: DW

США не будут отменять или ослаблять санкции против России, введенные через агрессию против Украины.

Президент США Джо Байден сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину во время саммита в Женеве, сообщает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения в отношении Украины", - заявила представитель Госдепа.

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Нуланд отметила, что президент США назвал Украину страной, в отношении которой Вашингтон имеет большие разногласия с Россией.

"Соединенные Штаты твердо преданы - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас есть сильные программы поддержки Украины в сфере безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", - добавила она.

В Женеве завершилась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Стороны обсудили Украину. Говорили также о Минских соглашениях и вступлении Украины в НАТО.