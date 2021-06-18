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Путин и Байден говорили друг о друге как о врагах - эксперт

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Путин и Байден говорили друг о друге как о врагах - эксперт
Олег Саакян: "Что касается Украины – никакой "зрады" не произошло. И произойти не могло, учитывая двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США". Фото: Gazeta.ua

Встреча Байдена с Путиным не ознаменовала потепление отношений сторон, а лишь четко обозначила геополитические правила игры. Обсуждение украинского вопроса на встрече является положительным знаком для Украины. Сближение с Россией для Байдена нежелательно и опасно. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал политолог Олег Саакян.

"Встреча двух лидеров продолжалась меньше, чем было запланировано по времени. То есть оживленной дискуссии не получилось, – резюмирует он. – И судя по тому, что пресс-конференции были отдельно, и то, что ряд акцентов Путина и Байдена различаются, понятно, что стороны не пришли к чему-то конкретному, а только определили, как они будут договариваться дальше. Тем более, что встреча проходила в широком формате, а не тет-а-тет, внешнеполитические и другие ведомства теперь должны согласовывать между собой результаты переговоров и выводить что-то конкретное. Путину необходимо выходить из внешнеполитической полуизоляции, в которой он оказался. Эта потребность вытекает и из внутреннего контекста, а именно из грядущих выборов, и из внешнего – отношений с Китаем, где России необходимо признание ее Западом как значительной фигуры на мировой шахматной доске, чтобы уменьшать асимметричность в российско-китайских отношениях.

Для США важно определить, какие правила игры они видят, и запрограммировать определенную согласованность и прогнозируемость отношений с Российской Федерацией. Эти тактические цели были достигнуты, а больше надежд и не было. И Штаты, и Россия понимали, что договориться на этой встрече ни о чем не смогут, кроме как о дальнейшем продолжении дискуссии. Что уже немало".

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Украина не потеряет поддержку Соединенных Штатов. В этом прежде всего заинтересован американский Конгресс, утверждает Олег Саакян.

"Что касается Украины – никакой "зрады" не произошло. И произойти не могло, учитывая двухпартийную поддержку Украины в конгрессе США и непростые отношения между Байденом и Конгрессом. Это ярко проявилось в ситуации с "Северным потоком-2". Поэтому любые действия Байдена по сближению с Россией за счет Украины будут иметь для него негативные последствия, как внутренние, так и внешние. Если США не будут держать под контролем ситуацию с Украиной – ряд союзников может усомниться в ключевой роли в сфере безопасности самих Соединенных Штатов.

Могли ли о чем-то договориться по Украине, не учитывая наши интересы? Это невозможно, во-первых, из-за электоральной рискованности для самого Байдена. Во-вторых, из-за несоответствия этого стратегическим интересам самих США. Даже если бы кто-то попытался о чем-то договориться за спиной Украины, это спровоцировало бы разочарование в Западе как украинской власти, так и общества.

Из выступления Путина на пресс-конференции после встречи можно сделать вывод, что обсуждался вопрос украинской границы. Очевидно, Штаты поставили вопрос контроля наших пограничных сил над украинско-российским участком границы. Этот месседж довольно красноречивый. Также Байден отметил, что территориальная целостность Украины является незыблемой. Собственно, и он, и Путин в своих речах говорили друг о друге, как о врагах. Просто враг должен быть прогнозируемым и с ним надо определить правила игры. Для нас это так же важный месседж, потому что это напрямую касается ситуации с безопасностью вокруг Украины", – заключает эксперт.

США не будут отменять или ослаблять санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины. Президент США Джо Байден сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину во время саммита в Женеве. Также президент США назвал Украину страной, относительно которой Вашингтон имеет большие разногласия с Россией.

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