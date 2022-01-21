Путин хочет отпраздновать 100-летие СССР созданием новой Российской империи – Волкер

Волкер рассказал о планах Путина. Фото: Reuters

Экс-спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер убежден, что глава Кремля полон решимости отпраздновать 100-летие СССР созданием новой Российской империи.

Руководители НАТО в течение следующих месяцев должны примириться с такой реальностью, сообщил Волкер в интервью "НВ".

100 лет создания СССР исполнится в декабре 2022 года. Об этой дате Владимир Путин хорошо помнит, считает Волкер.

"Чтобы обеспечить свободу и безопасность в Европе – и сохранить надежду на то, что страны, которые сейчас входят в НАТО, также могут пользоваться свободой и безопасностью, – в НАТО должны быть готовы вернуться до уровня военного присутствия и бдительности, невиданных десятилетиями", – написал Волкер.

Период, который был после завершения холодной войны, пояснил экс-спецпредставитель США, подходит к концу. Пока о безопасности в ближайшем будущем не говорится.

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По мнению американского дипломата, Москва "стремится разрушить архитектуру европейской безопасности, существовавшую после Хельсинских соглашений 1975 года". Зато Путин не прочь поделить Европу на западную и российскую сферы влияния.

"Некоторые элементы хельсинкского "декалога" прямо отрицают российские тексты: например, право стран выбирать свои собственные безопасные союзы, невмешательство во внутренние дела других государств, обязательство воздерживаться от угроз или применения силы",– отметил Волкер.

Какое-либо нарушение украинской границы будет считаться вторжением, заявил американский президент Джо Байден, чтобы ясно дать понять президенту РФ Владимиру Путину неприемлемость любого движения российских войск в Украине.