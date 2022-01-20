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четверг, 20 января 2022 20:39

Байден уточнил политику США касаемо "незначительного" вторжения РФ в Украину

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Байден уточнил политику США касаемо &quot;незначительного&quot; вторжения РФ в Украину
Любое нарушение границы Украины будет считаться вторжением. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден предупредил Россию об эскалации конфликта в Украине.

Любое нарушение украинской границы будет считаться вторжением, заявил он в четверг, чтобы ясно дать понять президенту РФ Владимиру Путину неприемлемость любого движения российских войск в Украину.

"Если мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением. Оно будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом, который я подробно обсудил с нашими союзниками. Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит высокую цену", - сказал Байден журналистам в Белом доме.

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Байден попытался объяснить политику США относительно возможного российского вторжения в Украину после своих слов о реакции на "незначительное вторжение".

"Я был абсолютно четким с президентом Путиным. У нас нет недопонимания в вопросе", - добавил президент США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не бывает "незначительных агрессий или незначительных жертв" в ответ на вчерашние слова Байдена. Во время пресс-конференции, посвященной году со дня начала его президентства, президент США заявил, что страны НАТО не знают, как действовать, если Россия начнет полномасштабное вторжение. В то же время он предположил, что "незначительное вторжение может стоить России меньше".

Эта фраза озадачила украинских дипломатов, пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки пришлось объяснять, что Байден имел в виду "действия невоенного характера".

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