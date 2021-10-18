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понедельник, 18 октября 2021 12:25

Посетителей Рады будут проверять на сертификаты о прививках

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Посетителей Рады будут проверять на сертификаты о прививках
Парламент обеспечат специальными считывающими устройствами. Фото: rada.gov.ua

В Верховную Раду будут пускать при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса.

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуга народа" Михаил Радуцкий на согласительном совете в понедельник.

Депутат рассказал о соответствующем проекте постановления.

"Это постановление предусматривает, что народные депутаты и все те, кто работают в Верховной Раде, будь то журналисты, помощники, аппарат, должны выполнять те же требования, которые мы требуем от других граждан.

Должна быть "Дія" сертификата вакцинации, или ПЦР-тест 72 часа, или антиген 48 часов", - сказал Радуцкий.

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По словам депутата, подобная практика применяется во всех парламентах.

Радуцкий попросил, чтобы действие постановления отложили "более чем на одну неделю".

"Потому что нам надо обеспечить аппарат Верховной Рады считывающими устройствами, Министерство цифровой трансформации обещает в ближайшее время дать", - сообщил нардеп.

7 сентября представителям СМИ после 1,5 лет карантина предоставили частичный доступ в кулуары второго этажа парламента.

Однако часть этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для журналистов.

В октябре бывший спикер Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента.

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Дата
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