Польша уволила посла в Украине

Ян Пекло ушел с должности посла. Фото: РБК

Президент Анджей Дуда уволил с 31 января Яна Пекло с должности посла Польши в Украине.

Решение президента от 4 декабря 2018 об увольнении посла содержит также подпись премьер-министра Матеуша Моравецького, передает Польское радио.

Как отметил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерський, увольнение посла, что произошло на основании ходатайства министра иностранных дел Польши, "не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений".

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Ян Пекло был главой Посольства Республики Польша в Киеве с 2016 года.