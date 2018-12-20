Польша уволила посла в Украине

Президент Анджей Дуда уволил с 31 января Яна Пекло с должности посла Польши в Украине.
Решение президента от 4 декабря 2018 об увольнении посла содержит также подпись премьер-министра Матеуша Моравецького, передает Польское радио.
Как отметил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерський, увольнение посла, что произошло на основании ходатайства министра иностранных дел Польши, "не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений".
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Ян Пекло был главой Посольства Республики Польша в Киеве с 2016 года.
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