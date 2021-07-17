Польша нанесла удар по России, преступление Зеленского и хамство Зинченко: 5 блогов недели

Суд Евросоюза ограничил использование газопровода "Северный поток-1". Можно использовать только на 50% мощности. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Самый яркий момент Евро-2021 - реакция украинского футболиста Александра Зинченко после того, как мяч попал от ноги в ворота сборной Швеции. По губам было видно, что кричал он: "Тиха, бля!" Зинченко хорошо знал, что в этот момент его видят миллионы людей, подавляющее большинство которых искренне его поддерживает и радуется вместе с ним. И что он этим людям сказал? "Тиха, бля?" И пусть с ним, с тем Зинченко. Когда он еще забьет того гола на глазах у всего мира? Скорее всего, никогда. Меня другое интересует. Почему все это молча проглотили? - отмечает журналист Николай Несенюк.

2. Статьей о "едином народе" Владимир Путин максимально упростил вопрос квалификации сути российско-украинского конфликта. Отныне это окончательно - не про куски территории, не о контроле за ресурсами, не о Мазепе-Бандере, не об очередном глобальном противостоянии РФ с вечно "загнивающим Западом". Отныне это официально - экзистенциальный конфликт о праве народа даже не на независимость, а на существование, отмечает председатель правления международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

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3. Польша нанесла мощный удар по путинских газовых потоках. Решением суда ЕС отклонено жалобу Германии на польские правовые действия по ограничению использования газопровода-отвода OPAL от "Северного потока-1". Существующий "СП-1" может использоваться только на 50% мощности. Постановление Суда ЕС пресекает польско-немецкий спор, который длится с 2016 года. Это решение автоматически влечет аналогичные последствия и для "Северного потока-2", отмечает эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар.

4. Верховный cуд признал незаконным указ президента №124 об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Этим решением зафиксировал нарушение Зеленским ст. 106 Конституции. Наш недогарант превысил свои полномочия. Будет отвечать за совершенное преступление. Не сейчас. Как только лишится своего президентского иммунитета, считает общественно-политический деятель Борислав Береза.

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5. Путин написал статью о так называемом единстве украинского и российского народов. Россия активизируется на гуманитарном направлении. Это продолжение семилетней агрессии "мягкой силой". Москва понимает вредность кнута, поэтому попытается дальше разыграть пряник для украинского общества. Поэтому украинской власти так неотложно нужно обратить внимание на продолжающуюся паспортизацию на Донбассе. Надо прекратить попытки развернуть закон о государственном языке. На нынешнем этапе гуманитарная безопасность, включая защиту собственной церкви, приобретает критическое значение. Надеюсь, подробный анализ статьи наконец убедит Банковую во вредности тезиса "какая разница?", убежден председатель ОО "Центр новых решений" Константин Елисеев.