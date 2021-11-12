Полиция ответила на скандал с приездом Зеленской во Львов

12 ноября первая леди приехала во Львов на форум "Реформа системы школьного питания".

В Национальной полиции назвали "маразмом" информацию о том, что во время приезда супруги президента Елены Зеленской во Львов журналистам сказали не выглядывать в окна.

"Я даже не хочу такой маразм комментировать. Но сразу скажу - это просто абсурд", - прокомментировала представитель Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, сообщил Telegraf

Также посоветовала уточнить меры по охране супруги президента в Управлении государственной охраны.

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В пресс-службе УГО отреагировали со смехом.

"Мы тоже сейчас разбирались касательно этого сообщения в Facebook - кто, куда заходил, о чем предупреждал.

Наши сотрудники такого не делали – 100%. То, что там полиция ходила и всех предупреждала, что будет проводиться определенное мероприятие – так оно и было. И, возможно, кто-то из полицейских неправильно высказался или неправильно объяснил, а может, его неправильно поняли по поводу некоторых моментов, связанных с пребыванием первой леди", - заявили в УГО.

"Каких-то усиленных мер безопасности там не проводилось, все, как всегда, ничего экстраординарного. Снайперов на крышах, конечно, нет", - сказали.

12 ноября Елена Зеленская приехала во Львов на форум "Реформа системы школьного питания". Журналист Василий Терещук сообщил, что в день приезда супруги президента в редакцию пришла полиция и предупредила, чтобы не выглядывали в окна, потому что "на крышах сидят снайперы и они будут стрелять". В сентябре СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский после нападения на первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану и увеличил кортеж.