Полиция ответила на скандал с приездом Зеленской во Львов

 
Ексклюзивы
1/5
Водителю под метадоном, который снес детей, назначили залог
Водителю под метадоном, который снес детей, назначили залог
Просмотров: 45
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 279
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3321
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 882
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1134
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 648
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 522
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 414
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 3186
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
5
4
5
4
12
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Подожгли автомобиль нардепа от &quot;Слуги народа&quot;
Подожгли автомобиль нардепа от "Слуги народа"
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
Видео
Все видео
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 3996
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2016
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9495
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1125
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 63
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
пятница, 12 ноября 2021 18:56

Полиция ответила на скандал с приездом Зеленской во Львов

  Комментировать
Полиция ответила на скандал с приездом Зеленской во Львов
12 ноября первая леди приехала во Львов на форум "Реформа системы школьного питания".

В Национальной полиции назвали "маразмом" информацию о том, что во время приезда супруги президента Елены Зеленской во Львов журналистам сказали не выглядывать в окна.

"Я даже не хочу такой маразм комментировать. Но сразу скажу - это просто абсурд", - прокомментировала представитель Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, сообщил Telegraf

Также посоветовала уточнить меры по охране супруги президента в Управлении государственной охраны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому

В пресс-службе УГО отреагировали со смехом.

"Мы тоже сейчас разбирались касательно этого сообщения в Facebook - кто, куда заходил, о чем предупреждал.

Наши сотрудники такого не делали – 100%. То, что там полиция ходила и всех предупреждала, что будет проводиться определенное мероприятие – так оно и было. И, возможно, кто-то из полицейских неправильно высказался или неправильно объяснил, а может, его неправильно поняли по поводу некоторых моментов, связанных с пребыванием первой леди", - заявили в УГО.

"Каких-то усиленных мер безопасности там не проводилось, все, как всегда, ничего экстраординарного. Снайперов на крышах, конечно, нет", - сказали.

12 ноября Елена Зеленская приехала во Львов на форум "Реформа системы школьного питания".

Журналист Василий Терещук сообщил, что в день приезда супруги президента в редакцию пришла полиция и предупредила, чтобы не выглядывали в окна, потому что "на крышах сидят снайперы и они будут стрелять".

В сентябре СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский после нападения на первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану и увеличил кортеж.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полиция ответила на скандал с приездом Зеленской во Львов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии

Самое читаемое
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
5
 Просмотров: 11538
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
9
 Просмотров: 9657
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу Просмотров: 9630
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 9450
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
12
 7 Просмотров: 8757
Политика
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 360
Невакцинированных нардепов не будут пускать в Верховную Раду
Невакцинированных нардепов не будут пускать в Верховную Раду Просмотров: 90
YouTube заблокировал канал Рагу.лі
YouTube заблокировал канал Рагу.лі 1 Просмотров: 522
Ахметов не ответил, общается ли с Зеленским, но уважает Шефира
Ахметов не ответил, общается ли с Зеленским, но уважает Шефира Просмотров: 378
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам 1 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
19
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
7
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
2
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
2
"Политик-олигарх" - президент в видеообращении намекнул на Порошенко
Голосов: 9095
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть