"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской

Жена президента приехала на форум. Фото: president.gov.ua

Супруга президента Елена Зеленская приехала во Львов.

Кроме первой леди в форуме принимают участие министры образования и науки Сергей Шкарлет, здравоохранение Виктор Ляшко, руководство Львовской облгосадминистрации, сообщили в ОГА.

Это четвертый форум, ранее они проходили в Буче, Одессе и Днипре.

Тем временем журналист из Львова Василий Терещук, жене которого, корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук в январе прошлого года сожгли авто, сообщил, что из-за приезда первой леди в редакцию приходили полицейские.

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"Только что в нашу редакцию пришли работники львовской полиции. Они предупредили нас, чтобы мы не выглядывали в окна, потому что приехала госпожа Зеленская. В связи с этим на крышах сидят снайперы и они будут стрелять, если мы проигнорируем предупреждение.

Такого не было даже при Яныке", - написал в Facebook.

Форум супруги президента Елены Зеленской о школьном питании, который провели 8 октября в Днипре, стоил 3 млн грн - как годовое питание школы.